Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Raserunfall am Leonrodplatz: "Ich würde mein Leben geben, um den Tag rückgängig zu machen" Ein junger Mensch tot, fünf Verletzte: An einem Juliabend flüchtet ein Autofahrer vor einer Verkehrskontrolle und rast in ein Tramhäuschen. Beim Prozess schildert ein Zeuge eindrücklich den Unfall, selbst Polizisten weinen - und die Richterin verweist den Fall an eine höhere Instanz.

Cold Case um Mordfall im Hasenbergl: Ehemann des Opfers festgenommen Die vierfache Mutter Seher Ö. wird im Februar 2000 scheinbar erhängt in ihrer Wohnung vorgefunden. Alles sollte nach einem Suizid aussehen - doch nach mehr als 23 Jahren meldet sich ein Zeuge bei der Polizei. (SZ Plus)

Nahostkonflikt an LMU und TU: "Wir fühlen uns bedroht" Jüdische Studierende kritisieren antisemitische Äußerungen - und pro-palästinensische Studenten fordern mehr Aufmerksamkeit für das Leid in Gaza. Wie gehen Münchens Universitäten mit dem Nahostkonflikt um? (SZ Plus)

Die Zeltstadt für Geflüchtete in Riem lässt noch auf sich warten Regelmäßig kommen Flüchtende in München an, sie unterzubringen bleibt schwierig. Im Winter entschärfen Zelte die Situation. Bald ziehen die ersten Menschen in Riem ein. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Starker Sturm in München: Schlosspark und Tollwood bleiben zu

Bauarbeiten an S-Bahn zum Flughafen: Streckenteile im Januar gesperrt

Neubau der Großmarkthalle: Stadtrat stellt Ultimatum (SZ Plus)

Ex-Freundin mit Messer attackiert: Lebenslange Haft für 41-Jährigen

Besucher in München: Die Touristen sind zurück

Untergiesing: Tierschützer befreien Windhund "Bob Marley" aus verwahrloster Wohnung

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg