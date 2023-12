Wegen Bauarbeiten müssen sich Fahrgäste der Münchner S-Bahn im Januar auf Verzögerungen und Fahrplanänderungen einstellen. Betroffen sind die Flughafenlinien S1 und S8, wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte. Vom 2. bis 22. Januar sollen in verschiedenen Bauphasen wechselnde Abschnitte unterbrochen werden. In den drei Wochen werden die Oberleitungen erneuert. Laut Bahn soll es einen Busersatzverkehr geben.