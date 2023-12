Der Münchner Polizei ist offenbar ein Ermittlungserfolg in einem jahrelang ungeklärten Mordfall gelungen: Sie nahm am vergangenen Freitag einen heute 56-jährigen Mann fest. Er soll im Februar 2000 seine Ehefrau Seher Ö. getötet haben.

Ö. wurde damals tot in ihrer Wohnung im Hasenbergl gefunden. Es habe zunächst so ausgesehen, als habe sie sich an einem Türknauf eines Kleiderschranks erhängt, teilte die Polizei in einer Pressekonferenz an diesem Donnerstag mit. Eine Obduktion habe dann aber Hinweise auf Gewalteinwirkung gegen ihren Hals und Kopf ergeben.

Die damals 28-Jährige sei in ihrer Ehe häufiger geschlagen worden und zog deswegen mit ihren vier Kindern in eine eigene Wohnung. Sie wollte die Scheidung einreichen. Der Ehemann geriet schon damals in Verdacht und kam in Untersuchungshaft. Er wurde allerdings nach vier Wochen wieder entlassen, da sich der Tatverdacht nicht erhärtete.

Nach Jahren habe sich schließlich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, berichtete Oberstaatsanwältin Anne Leiding am Donnerstag. Eine Person aus dem Umfeld habe sich getraut, nun das Richtige zu tun - und die Ermittler informiert.