Zudem gab die Stadt am Donnerstagnachmittag bekannt, dass alle städtischen Friedhöfe bis einschließlich Samstag gesperrt werden. Bestattungen würden jedoch wie geplant vorgenommen, die Trauergäste jeweils am Eingang abgeholt. Am Heiligen Abend werden die Friedhöfe voraussichtlich wieder geöffnet, auch die Weihnachtskonzerte dort sollen stattfinden.

Die Bayerische Schlösserverwaltung teilte mit, dass der Nymphenburger Schlosspark erneut geschlossen bleibt, auch am Freitag noch. Am Donnerstag seien bereits mehrere Bäume umgefallen, unter anderem eine rund zehn Meter hohe Esche. Am Freitag sollen Fachleute die Schäden sichten, um festzustellen, wie bald die Sicherheit der Besucher wieder gewährleistet werden kann. Der Schlosspark war schon Anfang Dezember gesperrt, weil Äste unter den Schneemassen zu brechen drohten.

Auch das Tollwood-Winterfestival auf der Theresienwiese blieb am Donnerstag wegen des Sturms geschlossen. Kartenbesitzer für "Limbo Unhinged" könnten die Show an einem anderen Tag besuchen oder ihre Tickets an der genutzten Vorverkaufsstelle zurückgeben, teilte eine Sprecherin des Festivals mit. Ob das Tollwood schon am Freitag wieder öffne, werde erst am Vormittag entschieden. Laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes soll der Wind erst am Freitagnachmittag wieder nachlassen.