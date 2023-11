Wie die Chancen auf die Olympischen Spiele stehen, wie es den Menschen in der israelischen Partnerstadt Be'er Sheva geht und mehr.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

München und Olympia: Wie stehen die Chancen? Viele Münchnerinnen und Münchner haben nicht aufgehört, davon zu träumen, noch einmal Olympische Spiele in der Stadt zu erleben. Der Deutsche Olympische Sportbund fühlt am Wochenende schon einmal vor (SZ Plus).

So geht es den Menschen in Münchens Partnerstadt im Krieg Täglich fliegen Raketen aus dem nahen Gazastreifen Richtung Be'er Sheva. Eine Psychologin, der Bürgermeister und die Mutter eines entführten Soldaten berichten, wie das Leben dort trotzdem irgendwie weitergeht (SZ Plus).

240 Stühle warten auf dem Münchner Marienplatz auf die Entführten Mit einer stillen Aktion erinnern Jüdinnen und Juden an das Schicksal der von der Hamas verschleppten Menschen. Und beschreiben die Folgen des Krieges auf das jüdische Leben.

Gemeinsames Friedensgebet von Muslimen, Juden und Christen geplant Der Muslimrat München und Oberbürgermeister Dieter Reiter wollen am Montag um 18 Uhr auf dem Marienplatz ein Zeichen setzen.

Geldbote gesteht Teilnahme an Trickbetrug Falsche Polizisten erleichtern mit perfiden Tricks betagte Senioren um mehr als 300 000 Euro. Ein Bandenmitglied, das die zum Teil hohen Beträge abholt, räumt vor dem Landgericht seine Mittäterschaft ein (SZ Plus).

Wo die Austern niemals ausgehen Im Asamhof eröffnet das Fisch- und Steaklokal "Mas-Tava", ein Ableger des Restaurants "Wolfsbarsch" aus Vaterstetten. Die Inhaber beziehen ihre Ware großteils von eigenen Lieferanten.

Vorfall in der Innenstadt: Chihuahua Luca im Nagelstudio gequält

Polizeieinsatz in Harlaching: 29-Jähriger auf offener Straße niedergestochen

Verkehr: Radwege sollen künftig gesalzen werden

Brand auf Geothermie-Baustelle: Generalstaatsanwaltschaft übernimmt Ermittlungen

Kontroverse im Club: Nachdenken statt tanzen

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg