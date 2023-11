Mit einer lebensbedrohlichen Stichverletzung in der Brust ist ein 29 Jahre alter Mann am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht in der Naupliastraße in Harlaching gefunden worden, in der Nähe des U-Bahnhofs Mangfallplatz. Er wurde umgehend vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, wo sich sein Zustand inzwischen stabilisiert hat. Das für Tötungsdelikte zuständige Kommissariat 11 der Münchner Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.