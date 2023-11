Bisher hat die Stadt darauf verzichtet, bei Schnee und Eisglätte Salz auf Radwege und Nebenstraßen zu streuen. Das soll sich nun ändern. Das Baureferat will in verschiedenen Fahrradstraßen statt Splitt "auftauende Mittel" verwenden, etwa Trocken- und Feuchtsalz sowie Sole, also Salzwasser. Auch auf normalen Radwegen soll Sole gesprüht werden. So sollen Unfälle verhindert und die Sicherheit verbessert werden.