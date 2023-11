Viele Münchnerinnen und Münchner haben nicht aufgehört, davon zu träumen, noch einmal Olympische Spiele in der Stadt zu erleben. Der Deutsche Olympische Sportbund fühlt am Wochenende schon einmal vor.

Von Joachim Mölter

Es waren berauschende Tage, damals im August 2022: Im Olympiastadion rissen die Leichtathleten die Zuschauer von den Sitzen wie seit Menschengedenken nicht mehr, und nebenan in der Olympiahalle taten die Turnerinnen das Gleiche. Triathleten kraulten durch den Olympiasee, und auf den Hügeln des Olympiaparks schlugen BMX-Radlerinnen ihre Kapriolen, bestaunt und beklatscht vom Publikum. Das strömte selbst zur entlegenen Regattaanlage nach Oberschleißheim, um Ruderer und Kanutinnen anzufeuern. Und auch in der Stadt war mächtig Leben: Am Königsplatz kletterten Athletinnen und Athleten an künstlichen Felsen umher, daneben spielten andere im Sand Volleyball; und auf der Zielgeraden zum Odeonsplatz jubelten die Menschenmassen beim Marathonlauf oder Straßenradrennen.