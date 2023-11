Der Tierschutzverein München meldet die Rettung eines kleinen Hundes vor schwerer Tierquälerei: Laut Mitteilung habe eine Frau am vergangenen Samstagmorgen gegen 3 Uhr durch das Schaufenster eines Nagelstudios in der Münchner Innenstadt gesehen, wie ein Mann - der Ladenbesitzer, wie sich später herausstellte - einen jungen Chihuahua schlug, ihn an einem Bein hochzog und in die Luft warf. Die Schmerzensschreie des Tieres waren bis auf die Straße zu hören.