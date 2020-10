Von Max Fluder

Vergangenes Jahr feierten wir den 70. Geburtstag des Grundgesetzes, im Frühjahr jährte sich die Befreiung Deutschlands zum 75. Mal. Welthistorisch betrachtet liegen die Nazi-Diktatur, der Vernichtungskrieg und der Zivilisationsbruch schlechthin, der Holocaust, nicht lange zurück. Aus der Sicht eines einzelnen Menschen aber ist diese Zeitspanne fast ein ganzes Leben - und das bringt Probleme für die Erinnerungskultur mit sich.

Holocaust-Überlebende sind heute im hohen Alter; in absehbarer Zeit werden sie nicht mehr unter uns weilen. Wie geht man nun damit um, dass Zeitzeugen an die natürlichen Grenzen des Lebens geraten? Dass bald niemand mehr aus eigener Erfahrung von den Schrecken der Nazi-Verfolgung berichten wird können? An der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) versuchen sie eine Antwort auf diese Frage zu geben, sie lautet: indem man die Zeugen und das, was sie sagen, digital festhält.

Die beiden Professoren Anja Ballis und Markus Gloe leiten das Projekt "Lernen mit digitalen Zeugnissen" (Lediz) der LMU und des Leibniz-Rechenzentrums. Dafür nehmen sie zwei Holocaust-Überlebende mit Spezialkameras auf, um daraus in einem zweiten Schritt Hologramme zu erstellen. Den Überlebenden stellen sie mehr als 1000 Fragen, auf diesem Wege soll es möglich sein, dass auch die Hologramme später auf Fragen der Zuhörer eingehen zu können. Langfristig möchten die Forscher, dass die Hologramme an Schulen eingesetzt werden, aber auch eine Lediz-Website ist geplant. Bis dahin wird aber wohl noch Zeit vergehen.

"Todespfleger" von Ottobrunn muss wegen Mordes lebenslang in Haft Der 38-Jährige spritzte pflegebedürftigen Patienten so viel Insulin, dass sie starben. Das Gericht ordnete außerdem anschließende Sicherungsverwahrung an. Zum Artikel

Durch ein Schwarzes Loch zum Nobelpreis Wie die Auszeichnung den Garchinger Physiker Reinhard Genzel überrascht hat. Zum Artikel

Feinkost Käfer will in der Corona-Krise neue Läden eröffnen Dort sollen dann die 1000 meist verkauften Artikel aus dem Stammhaus in der Prinzregentenstraße verkauft werden. Zum Artikel

München meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 32,48 Damit liegt die Zahl das erste Mal seit einem Monat unter dem Frühwarnwert von 35. In Schulen und im Schlachthof setzt das Gesundheitsamt auf Reihentests. Zum Artikel

