Der 38-Jährige spritzte pflegebedürftigen Patienten so viel Insulin, dass sie starben. Das Gericht ordnete außerdem anschließende Sicherungsverwahrung an.

Von Susi Wimmer

"Was würde ich an Stelle eines Richters tun?", hatte Hilfspfleger Grzegorz W. bei seiner Vernehmung im Februar 2018 durch die Mordkommission gefragt, und sich gleich selbst geantwortet: "Ich würde das Urteil lebenslänglich sprechen. Die Taten sind unentschuldbar und tragisch in der Konsequenz." Dem ist die erste Strafkammer am Landgericht München I nun gefolgt: Sie verurteilte am Dienstag den 38-jährigen Polen wegen dreifachen Mordes, vierfachen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu lebenslanger Haft. Er hatte, um seine Ruhe zu haben und sich zu bereichern, seinen Patienten Insulin gespritzt. Das Gericht stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest und verfügte, dass Grzegorz W. nach Verbüßung der Haftstrafe in Sicherungsverwahrung genommen wird.

Der gebürtige Pole Grezegorz W. hatte 2015 angefangen, in Deutschland als Hilfspfleger zu arbeiten. Die Staatsanwaltschaft warf dem wegen Eigentumsdelikten vorbestraften Mann vor, es sei ihm nie darum gegangen, Menschen zu helfen, sondern sie zu bestehlen. Grezegorz W. wurde insgesamt an 69 deutsche Haushalte vermittelt, wo er sich 24 Stunden, also Tag und Nacht, um alte, schwache, kranke und teils bewegungsunfähige Menschen kümmern sollte. Mal ärgerte er sich, weil kein Internet im Haus war, mal darüber, dass er nachts immer wieder aus dem Bett musste, um sich um den Patienten zu kümmern. Und zwischen April 2017 und Februar 2018 soll er angefangen haben, die Patienten mit seinem Insulin-Pen zu spritzen. "Ich wollte nur meine Ruhe haben", sagte er der Polizei.

Nur weil ein Arzt bei der Leichenschau in Ottobrunn punktförmige Einblutungen in der Mundschleimhaut von Fanz Xaver W. entdeckte, rückten im Februar 2018 die Ermittler der Polizei aus. Die Mordkommission sah sich den Fall ebenso an und stieß auf den Pfleger W., der im Haus quasi schon auf gepackten Koffern saß und nach Polen abreisen wollte. Bei seiner Vernehmung entdeckten die Polizisten Ungereimtheiten und einen Insulin-Pen im Gepäck. Schließlich räumte W. die Tat in Ottobrunn ein, er sei gestresst gewesen wegen nächtlicher Rufe des Patienten, die Familie sei aggressiv und beleidigend gewesen. Dann wurde ein ähnliches Verfahren in Weilheim bekannt, ein weiteres in Mühlheim - und die Kripo fahndete mit Foto und Namen des Hilfspflegers nach weiteren Opfern. In ganz Deutschland meldeten sich Angehörige, teils wurden Leichen exhumiert, um nach Einstichstellen zu suchen.

Am Ende der Ermittlungen bestand der Verdacht, dass Grzegorz W. sechs Menschen ermordet hatte, außerdem wurden ihm drei versuchte Morde und drei gefährliche Körperverletzungen vorgeworfen. Nach 46 Verhandlungstagen, Zeugenvernehmungen und akribischen Berichten der Rechtsmedizin ging selbst die Staatsanwaltschaft am Ende nur in drei Fällen von Mord aus und forderte in vier Fällen einen Freispruch.

Grzegorz W. selbst hatte den Prozess weitgehend teilnahmslos verfolgt und sich erst am letzten Verhandlungstag in einem Schlusswort entschuldigt. Laut seiner Verteidigerin Birgit Schwerdt hatte er sich im September in einem Schreiben an die Geschädigten und Hinterbliebenen gewandt und sich selbst als "degenerierten Mörder" bezeichnet, "der nie wieder das Tageslicht sehen wird". Die Verteidigerin geht davon aus, dass W. im Laufe der Jahre in seine Heimat Polen abgeschoben werden wird.