In der Münchner Altstadt - so wie hier am Marienplatz - muss von diesem Mittwoch an wieder eine Maske getragen werden, das hat die Stadt beschlossen.

Von Jakob Wetzel

München verschärft erneut die Regeln: Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, gelten von diesem Mittwoch an erneut deutlich strengere Vorschriften, etwa eine verschärfte Kontaktbeschränkung, eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone der Altstadt - und nun auch ein Alkohol-Ausschankverbot in der Gastronomie ab 22 Uhr. Der Alkohol-Bann ist neu, die anderen Regeln hatte die Stadt schon einmal am 24. September verhängt, damals für eine Woche. Die neuen Bestimmungen sollen nun aber gleich für zwei Wochen gelten. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann und wo darf ich Alkohol trinken?

Bei privaten Feiern oder in Privaträumen gelten keine besonderen Regeln, wohl aber in Wirtshäusern und in der Öffentlichkeit. Gaststätten dürfen von Mittwoch an täglich ab 22 Uhr keinen Alkohol mehr ausschenken.

Darüber hinaus gilt wie schon an den vergangenen Wochenenden ein Alkoholverbot an fünf öffentlichen und von Feiernden gerne genutzten Plätzen. Freitags und samstags ist es von 23 Uhr bis jeweils um 6 Uhr des folgenden Tages am Baldeplatz, am Gärtnerplatz, an der Gerner Brücke, am Wedekindplatz und in den Isarauen zwischen Reichenbachbrücke und Wittelsbacherbrücke verboten, Alkohol zu trinken. Außerdem darf im Umfeld dieser Orte bereits ab 21 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden. Ausnahmen gibt es davon nur für genehmigte Veranstaltungen sowie für die Freischankflächen von Gaststätten. In letzteren ist der Verkauf von Alkohol erst ab 22 Uhr verboten.

Wo muss ich eine Maske tragen?

Die Maskenpflicht gilt für den Bereich der Fußgängerzone in der Münchner Altstadt, also von der Schützenstraße zwischen Hauptbahnhof und Stachus bis zum Marienplatz und von der Feldherrnhalle bis zum Sendlinger Tor. Der Petersplatz, der Viktualienmarkt und die Gehwege im Tal gehören ebenfalls dazu. Dort muss im Freien eine Alltags-Maske getragen werden, die Mund und Nase bedeckt - unabhängig davon, wie weit andere Menschen entfernt sind, und ob jemand steht, geht oder sitzt. Und zwar von 9 bis 23 Uhr. Schilder sollen auf das Gebot hinweisen.

Eine Maskenpflicht gilt außerdem für die Kirchweihdult auf dem Mariahilfplatz in der Au. Sie beginnt am Samstag, 17. Oktober, und dauert bis Sonntag, 25. Oktober, und darf stattfinden - anders als die Maidult und die Jakobidult 2020, die beide wegen des Coronavirus abgesagt worden waren. Allerdings hat die Stadt die maximale Besucherzahl auf der Dult von 1000 Menschen auf 500 halbiert.

Eine Maskenpflicht gilt darüber hinaus weiter in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie an Haltestellen und in Bahnhöfen, außerdem in Geschäften und Betrieben sowie Kultureinrichtungen wie Museen und Konzertsälen - also überall dort, wo viele Menschen in geschlossenen Räumen aufeinandertreffen oder der Abstand von eineinhalb Metern zueinander nicht immer konsequent eingehalten werden kann. Bei Demonstrationen - oder auch bei anderen Anlässen, zu denen sich mehr als 200 Menschen versammeln - gilt seit 9. September eine Maskenpflicht. Diese landesweiten Regeln bleiben in Kraft.

In München gilt jetzt eine stärkere Kontaktbeschränkung. Wie viele Menschen darf ich noch treffen?

Im gesamten Stadtgebiet dürfen sich nur noch jeweils fünf Personen treffen, egal ob privat in der eigenen Wohnung, im Garten, auf einem öffentlichen Platz oder auch an einem gemeinsamen Tisch in einer Gaststätte. Diese Grenze galt Ende September schon einmal; zuletzt hatte die Stadt sie jedoch auf zehn Personen ausgeweitet. Nun gilt wieder eine Beschränkung auf fünf Menschen.

Es gibt aber Ausnahmen: Leben alle Beteiligten in maximal zwei Haushalten, müssen sie die Grenze von fünf Personen nicht einhalten. Dasselbe gilt für Familien, wenn alle anwesenden Familienmitglieder in direkter Linie miteinander verwandt sind wie zum Beispiel ein Kind mit seinen Eltern und Großeltern. Einbezogen werden auch Geschwister sowie Lebenspartner.

Spezielle Regeln gelten für private Feiern: Zu einer Hochzeits- oder Geburtstagsparty etwa dürfen in geschlossenen Räumen bis zu 25 Personen zusammenkommen, im Freien bis zu 50. Auch das galt Ende September bereits. Erst am 9. Oktober hatte die Stadt die Regeln teilweise gelockert und im Freien wieder Feiern mit bis zu 100 Teilnehmern zugelassen. Nun gilt wieder die Grenze von 50.

Warum darf ich mich zu Hause nur mit vier anderen Menschen treffen, bei einem Geburtstagsfest dürfen es aber mehr sein?

Private Partys sollen grundsätzlich begrenzt werden, weil es hier vermehrt zu Infektionen mit dem Coronavirus gekommen ist. Die Stadt hält eine Ausnahme aber dann für vertretbar, wenn klar ist, wer genau anwesend ist - wie üblicherweise bei Hochzeiten, Geburtstagsfesten oder auch Beerdigungen.

Was ist zum Beispiel mit Vereinssitzungen, Elternabenden und nicht öffentlichen Versammlungen?

Vereinssitzungen und Elternabende stehen nicht jedem offen, deshalb werden sie behandelt wie eine private Geburtstagsfeier: Es dürfen also bis zu 25 Menschen in Innenräumen zusammenkommen oder bis zu 50 Menschen, wenn die Versammlung im Freien stattfindet. Dasselbe gilt für andere nicht öffentliche Versammlungen, wenn der Veranstalter ein Schutz- und Hygiene-Konzept vorlegen kann.

Was ändert sich an den Schulen und Kindertagesstätten?

Für die Münchner Schulen und Kindertagesstätten ändert sich an diesem Mittwoch vorerst nichts. Das heißt: Die Kitas bleiben weiterhin für alle Kinder geöffnet; die Beschäftigten dort müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, es sei denn, sie können Abstand halten und eine gute Durchlüftung ist garantiert, wie etwa im Garten. An den Schulen gilt weiter eine Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler ab der fünften Jahrgangsstufe, auch im Unterricht, sofern der Mindestabstand von eineinhalb Metern zueinander nicht eingehalten werden kann - was in kaum einem Klassenzimmer ernsthaft möglich ist. Eine Maskenpflicht für Grundschülerinnen und Grundschüler gibt es in München derzeit nicht.

Solange die Sieben-Tage-Inzidenz für München über dem Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern liegt, wären an Schulen und Kitas grundsätzlich bereits schärfere Einschränkungen möglich. Dazu gehört, in Kitas nur noch eine Notbetreuung anzubieten und in Schulen strikt den Mindestabstand zu wahren. Dann müssten Klassen wie im vergangenen Schuljahr in der Regel geteilt und in Gruppen abwechselnd in der Schule sowie daheim unterrichtet werden. Zudem müssten alle Schülerinnen und Schüler, auch an den Grundschulen, stets eine Maske tragen. Zu diesen Maßnahmen will die Stadt aber nicht greifen, weil es an Schulen und Kitas, wie sie argumentiert, derzeit "kein erhöhtes Ausbruchsgeschehen" gibt: So seien in München derzeit 39 von etwa 5000 Schulklassen und 30 von 4500 Kita-Gruppen in Quarantäne.

Wie lange gelten alle diese Regeln, und werden Verstöße dagegen bestraft?

Die neuen Regeln für München gelten zunächst für 14 Tage, also bis einschließlich 27. Oktober. Danach entscheidet die Stadt erneut; sollte sich die Corona-Lage nicht entspannt haben, werden die Regeln gegebenenfalls verlängert.

Wer gegen die Regeln verstößt, riskiert ein Bußgeld. Die Summe ist abhängig davon, welche Regel missachtet worden ist. Der bayerische Bußgeld-Katalog listet insgesamt 23 unterschiedliche Verstöße auf: Wer gegen die Kontaktbeschränkung verstößt, muss demnach 150 Euro zahlen. Wer keine Maske trägt, sogar 250 Euro. Härtere Strafen gibt es, wenn jemand wissentlich gegen Quarantäne-Auflagen verstößt und damit in Kauf nimmt, andere Menschen mit Sars-CoV-2 anzustecken. Dann drohen auch strafrechtliche Konsequenzen - allerdings unabhängig von den neu aufgestellten Regeln.

Wie begründet die Stadt die neuen Einschränkungen?

Die Stadt verweist auf die Sieben-Tage-Inzidenz von München, die seit Montag, 12. Oktober, erneut über dem kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen einer Woche liegt. Dieser Wert schwankt: Am Montag, als die Neuregelungen beschlossen wurden, lag er laut Robert-Koch-Institut bei 50,6, laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 50,53. Am Dienstag bezifferte ihn das LGL auf 53,7. Die jeweils aktuellen Werte finden Sie in dieser Übersicht.

Speziell auf eine Maskenpflicht, auf Beschränkungen für private Feiern sowie auf Ausschank- und Konsumverbote für Alkohol hatte die Stadt bereits Ende September gesetzt, als der Inzidenzwert zum ersten Mal seit dem Frühjahr über die Schwelle von 50 gestiegen war. Sie begründete diesen Schritt damit, dass sich vor allem jüngere Menschen mit dem Coronavirus infiziert hätten, und zwar nicht zuletzt beim Feiern im öffentlichen Raum. Deshalb sollten größere Menschenansammlungen vermieden werden. In anderen deutschen Städten verbreitet sich das Coronavirus ebenfalls häufig bei privaten Feiern. Ende September haben sich daher auch die Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Regeln wie in München verständigt, sollten die Infektionszahlen steigen.

Die Stadt sei nun "an einem entscheidenden Punkt, ob wir die Verbreitung des Coronavirus weiter eindämmen können oder sich das Virus unkontrolliert ausbreitet", sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Montag. Alle seien nun gefordert, Verantwortung zu übernehmen und einen zweiten Lockdown zu verhindern. Die Münchner Krankenhausbetten seien derzeit zwar relativ gering belegt. Doch das könne sich "sehr schnell ändern, wenn wir jetzt nicht entschlossen handeln".

Kann ich mich außerhalb Münchens frei bewegen?

In Bayern gelten für Münchnerinnen und Münchner derzeit keine Reiseeinschränkungen. Auch Ausflüge mit Übernachtung sind weiterhin möglich. Der Freistaat hat zwar zuletzt ein Beherbergungsverbot erlassen, wonach Bewohner von Corona-Risikogebieten in Bayerb nicht mehr in einem Hotel oder in einer Pension absteigen dürfen. Ausnahmen gibt es nur, wenn ein Reisender einen triftigen familiären, medizinischen oder beruflichen Grund für seine Reise hat, oder wenn er einen negativen Corona-Test vorlegen kann, der nicht älter als 48 Stunden ist. Voraussetzung für das Verbot ist aber, dass der Freistaat einen Landkreis oder eine Stadt ausdrücklich zum Risikogebiet erklärt hat. München ist davon nicht betroffen.

Münchnerinnen und Münchner müssen sich jedoch darauf einstellen, außerhalb Bayerns nicht mehr ohne Weiteres überall hinreisen zu können. Mehrere Bundesländer haben ähnlich wie Bayern Reisebeschränkungen für Menschen erlassen, die in einem Landkreis oder einer Stadt leben oder sich dort aufgehalten haben, in der die Sieben-Tage-Inzidenz über 50 liegt - also etwa in München. In Baden-Württemberg zum Beispiel gilt bereits seit Juli ein Verbot für Hotels und Pensionen, Gäste aus solchen Gebieten und Gemeinden zu beherbergen. Ausnahmen gibt es auch dort nur, wenn Reisende ein behördliches Attest vorlegen können, das nicht älter als 48 Stunden sein darf - oder wenn sie nachweisen können, dass sie eine Woche lang der Stadt oder dem Infektionsgeschehen ferngeblieben sind. Andere Bundesländer haben ähnliche Regeln getroffen.