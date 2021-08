Von Jan Freybott, Ekaterina Kel, Janek Kronsteiner, Julian Limmer und Martin Moser

Seit dem 23. August gilt in Bayern die 3G-Regel, der zufolge viele Innenräume nur betreten werden dürfen, wenn Personen nachweislich geimpft, genesen oder getestet sind. Ausgenommen von dieser Regel sind Schüler, als Nachweis reicht ein Schülerausweis oder ein Schülerticket. Weitergehende Informationen zu den aktuellen Corona-Regeln finden Sie hier.

Welche Testarten werden angeboten?

In den Testzentren, Apotheken und bei den niedergelassenen Ärzten werden unterschiedliche Testverfahren eingesetzt: Bei regulären PCR-Tests müssen die Proben nach der Entnahme in Laboren untersucht werden. Bis zu einem Ergebnis kann es mehrere Stunden oder, bei sehr großem Andrang, Tage dauern. Dafür liefern PCR-Tests die zuverlässigsten Ergebnisse und sind länger gültig als Schnelltests. Seit 1. Juli sind PCR-Tests für Menschen ohne Symptome in bayerischen Arztpraxen kostenpflichtig. Gratis-Tests gibt es allerdings weiterhin in kommunalen Testzentren.

Mit Schnelltests sind bei vielen Anbietern in München allerdings in den meisten Fällen Antigentests gemeint, die vor Ort von geschultem Personal ausgewertet werden. Ein Ergebnis steht in etwa 15 bis 30 Minuten fest. Vom 11. Oktober an müssen die Antigen-Schnelltests selbst bezahlt werden.

Beide Testverfahren - PCR- und Antigentest - dienen dem Nachweis einer Infektion. Über die Genauigkeit des jeweiligen Tests informieren die Anbieter auf ihren Webseiten oder vor Ort.

Häufig wird auch ein sogenannter Antikörpertest angeboten. Dieser Test zeigt, ob der Körper gegen den Erreger kämpft beziehungsweise in der Vergangenheit schon einmal gekämpft hat. In dem Fall lassen sich Antikörper gegen das Virus nachweisen. Ob die Testperson derzeit noch infektiös ist, lässt sich damit nicht feststellen.

Was sind kostenlose Corona-Schnelltests (Bürgertest)?

Mindestens einmal pro Woche können Bürgerinnen und Bürger einen Gratis-Schnelltest, den sogenannten Bürgertest, in Anspruch nehmen. Diese werden etwa von Apotheken oder auch von privaten Testzentren angeboten. Personen ohne Krankheitssymptome können sich dort einem Antigentest unterziehen.

Kostenlose PCR-Tests in München

Teststation auf der Theresienwiese: Die zentrale Anlaufstelle für Menschen, die sich in München auf das Coronavirus testen lassen möchten, ist die Theresienwiese. Dort betreibt die Stadt in Kooperation mit dem privaten Dienstleister Aicher Ambulanz ein Testzentrum. Es gibt dort den PCR-Test, alle Menschen mit Wohnsitz in München können sich hier kostenlos testen lassen, aber grundsätzlich nur mit Termin, den man über die Website www.corona-testung.de vereinbaren muss. Ebenfalls werden kostenlose Schnelltests angeboten (auch hier ist ein Termin notwendig).

Deutsches Museum: Auf der Museumsinsel im kleinen Innenhof des Deutschen Museums nahe der Ludwigsbrücke kann man sich ebenfalls einem PCR-Test unterziehen, der für Personen mit Wohnsitz in Bayern kostenlos ist. Auch ein Antikörpertest wird dort angeboten. Vom selben Anbieter kann man sich auch auf der Schwanthalerhöhe (Am Bavariapark 5) testen lassen. Weitere Teststellen befindet sich in Haidhausen in der Rosenheimer Straße 72 und in Schwabing in der Belgradstraße 14. Die Terminvereinbarung läuft über www.corona-teststelle.de.

Teststelle Luitpoldblock in der Altstadt: Der Allgemeinmediziner Markus Frühwein betreibt ein Testzentrum im Luitpoldblock (Zugang über die Jungfernturmstraße/Ecke Salvatorplatz). Dort können in Bayern gemeldete Personen einen Termin für einen kostenlosen PCR-Test mit und ohne Symptome vereinbaren. Über das Terminbuchungsportal kann man auch einen Antigen-Schnelltest für 39 Euro buchen sowie verschiedene Antikörpertests.

Testzentrum München West in Obermenzing: Die Allgemeinmedizinerin Kathrin Hamann​ bietet im Zehenstadelweg 6 kostenlose PCR- und Antigen-Schnelltests an. Beide Tests sind allerdings nur für Menschen mit Wohnsitz in Bayern gratis. Ein Antikörper-Test (Blutuntersuchung) kann in der Marschnerstrasse 1 in Pasing für 20 Euro gemacht. Termine lassen sich über diese Website buchen.

Kostenpflichtige PCR-Tests in München

Ärztehaus Nymphenburg: Die Praxis von Dr. Sirfy in der Rosa-Bavarese-Straße 1 bietet kostenfreie PCR-Tests mit Symptomen und für 95 Euro ohne Symptome an, weitere zehn Euro kostet ein medizinisches Zertifikat. Auch Antigen- und Antikörper-Schnelltests bietet die Praxis laut Webseite an.

Teststation im Kulturzentrum Backstage: Auf dem Gelände des Backstage in der Reitknechtstraße 6 sind sowohl kostenlose Antigen-Schnelltests als auch PCR-Tests für Reisende und Reiserückkehrer mit Wohnsitz in Deutschland für 35 Euro möglich. Personen mit Wohnsitz im Ausland zahlen 94 Euro für einen PCR-Test. Wer einen Antikörper-Test machen will, muss 55 Euro bezahlen. Die Station hat auch samstags und sonntags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Buchen lassen sich die Termine auf der Website: https://coronatestmuenchen.com.

Teststation zum Sollner Hirschen: Am Biergarten zum Sollner Hirschen in der Sollner Straße 43 gibt es einen PCR-Test ohne Symptome für 89 Euro und kostenlose Antigen-Schnelltests, beides ohne Anmeldung. Weitere Standorte für einen PCR-Test unterhält der Anbieter in Bogenhausen-Oberföhring (KiTZ) (Cosmastraße 121-123) und Sendling-Westpark (Cimbernstraße 4). An den Standorten Blumenau-Hadern (Terofalstraße 4), Solln im Teatro (Wilhelm-Leibl-Str. 22) und St. Emmeram-Daglfing (Alfred-Jentzsch-Weg 11) gibt es Antigen-Schnelltests. Wann die Standorte geöffnet haben und ob es einen Termin braucht, lässt sich unter www.test-dich-frei.de nachschauen.

Kostenlose Corona-Tests in Apotheken

Ob Apotheken in München kostenlose Schnelltests anbieten, ist ihnen überlassen und hängt auch davon ab, ob sie die Vorgaben erfüllen können. So müssen die Tests etwa in einem separaten Raum durchgeführt werden. Auch muss geschultes Personal dafür abgestellt werden. Das bayerische Gesundheitsministerium hat eine Liste veröffentlicht, welche Apotheken daran teilnehmen.

Teststellen mit kostenlosem Corona-Schnelltest

Corona-Tests bei niedergelassenen Ärzten vereinbaren

Viele Hausärzte bieten ebenfalls verschiedene Testmöglichkeiten an. Unter www.kvb.de kann man unter dem Punkt "Arzt/Psychotherapeutensuche" mit Eingabe der Postleitzahl und einem Häkchen unter "Arzt für Coronavirus Test" nach einem niedergelassenen Arzt in seiner der Nähe suchen. Anforderungen und Kosten müssen mit der jeweiligen Praxis besprochen werden.

Wo gibt es weitere Informationen?

Unter 089/233-96333 hat das Referat für Gesundheit und Umwelt in München eine Hotline eingerichtet, die von Montag bis Freitag (ausgenommen Feiertage) von 8 bis 16 Uhr Fragen zum Coronavirus beantwortet.

Auf www.muenchen.de/corona hat die Stadt zahlreiche weitere Informationen gesammelt. Die "Coronavirus-Hotline" der Staatsregierung ist unter 089/122220 wochentags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr erreichbar.