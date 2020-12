Keine neuen Impfdosen für Bayern in der ersten Januarwoche

Mittwoch, 30. Dezember, 12.20 Uhr: Am Mittwoch sind 107 500 Impfdosen in Bayern eingetroffen, doch zum Beginn des neuen Jahres ist mit Impfverzögerungen zu rechnen. "Wie wir heute vom Bund erfahren haben, wird Bayern in der ersten Januarwoche - entgegen der bisherigen Zusage - voraussichtlich keine Impfstofflieferung erhalten", sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Es sei für sie "unverständlich, wie gerade bei derartig hohen Infektionszahlen eine komplette Lieferung einfach entfallen kann". Die eigentlich zugesagten Impfdosen waren in Bayerns Impfzentren bereits fest eingeplant.

Auch Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU) ist verärgert. "Der Bund muss endlich für eine angemessene Versorgung mit Impfstoff sorgen", sagte er. Die Informationspolitik des Bundes sei stark verbesserungswürdig, denn bislang erreichen uns die benötigten Informationen leider nur sehr zögerlich und meist kurzfristig", sagte Holetschek. Erst vom 11. Januar an soll Bayern wieder wöchentliche Lieferungen über jeweils 107 250 Impfdosen vom Bund erhalten. Huml erklärte: "Aktuell sind wir dadurch in unserem Impfangebot stark beschränkt. Wir können leider nur das anbieten, was uns vom Bund geliefert wird." Für eine bedarfsgerechte Lieferung sowie zur Gewährleistung der vorgeschriebenen doppelten Impfung müsse von diesen Lieferungen außerdem jeweils die Hälfte der Impfstoffdosen zurückgestellt und in den zentralen Lagerstandorten zwischengelagert werden.

Bisher werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums überwiegend Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie das dortige Personal durch Mobile Impfteams geimpft. Wenn ausreichend Impfstoff verfügbar ist, kann das Impfangebot auch auf andere Angehörige der höchsten Priorisierungsgruppe ausgeweitet werden, insbesondere Bürgerinnen und Bürger über 80 Jahre. Diese sollen demnächst mit einem Schreiben ihrer zuständigen Kreisverwaltungsbehörde Informationen zur Impfung und zur Terminvergabe erhalten.

Bestattungsdienst in Nürnberg wegen Corona komplett ausgelastet

Mittwoch, 30. Dezember, 12.20 Uhr: Der städtische Bestattungsdienst in Nürnberg hat zurzeit so viel zu tun, dass er nicht mehr alle Aufträge annehmen kann. "Corona spielt eine Rolle. Wir haben ein erhöhtes Sterbeaufkommen", sagte der stellvertretende Leiter der Friedhofsverwaltung Gerhard Wellenhöfer am Mittwoch. Ein weiterer Grund seien die üblichen Verzögerungen über die Feiertage. Auch in Coburg ist das Krematorium voll ausgelastet.

Bayerns zweitgrößte Stadt verzeichnet seit Wochen viele Corona-Infektionen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen am Mittwochmorgen knapp unter 300. Bislang gab es 210 Todesfälle.

Um die vielen Bestattungen abarbeiten zu können, hat der Bestattungsdienst sein Personal über die Feiertage aufgestockt. Beim Krematorium sei sogar eine zusätzliche Schicht eingeführt worden, sagte Wellenhöfer. "Wir haben Engpässe in der Kühlkapazität, aber schaffen es noch." Wellenhöfer geht davon aus, dass sich die Lage nach den Feiertagen entspannen werde.

Auch im Corona-Hotspot Coburg fahre das Krematorium zurzeit nahezu Volllast, sagte Stadtsprecher Louay Yassin. "Täglich werden rund 20 Menschen eingeäschert." Das liege zum einen an den erhöhten Todeszahlen im Zuge der Corona-Pandemie. Coburg lag nach RKI-Angaben am Mittwochmorgen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 547,8. Zum anderen sterben um die Feiertage in der Regel immer mehr Menschen, betonte Yassin. Da das Krematorium ein großes Einzugsgebiet habe, sei es für die Toten aus sechs Landkreisen zuständig. Dadurch komme es zu längeren Wartezeiten. Ablehnen müsse das Krematorium aber niemanden.

Bei Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, sind bei der Bestattung besondere Sicherheitsvorkehrungen nötig. Wie auch bei anderen Toten mit infektiösen Krankheiten müssten die Särge versiegelt werden, sagte Wellenhöfer. Eine offene Aufbahrung sei nicht möglich. Die Beschäftigten des Bestattungsdienstes müssten außerdem Schutzkleidung tragen.

Ausflugsregionen bereiten sich auf Andrang zum Jahreswechsel vor

Mittwoch, 30. Dezember, 10.15 Uhr: Nach dem Andrang von Tagesausflüglern um Weihnachten will die bayerische Polizei in den Alpenregionen zum Jahreswechsel verstärkt kontrollieren. Die Polizeipräsidien Oberbayern Süd und Schwaben Süd/West kündigten an, in beliebten Ausflugsregionen mehr Präsenz zu zeigen und Parkverbote zu kontrollieren. Zudem wurden Ausflügler aufgefordert, Fahrten in viel besuchte Gebiete zu überdenken. Allerdings: Ein Wanderverbot wird es nicht geben. Besonders betroffen ist nach Angaben der Polizei die Gegend um Spitzing- und Schliersee in Oberbayern. Dort seien öffentliche Parkplätze in den letzten Tagen oft schon am frühen Vormittag belegt gewesen, auf den Zufahrtsstraßen würden sich kilometerlange Staus bilden. Zudem hätten Besucher in verbotenen Bereichen geparkt.

"Das ist aber nicht so außergewöhnlich", sagte ein Polizeisprecher. "Es gab erheblichen Ausflugsverkehr - wie an allen anderen Wochenenden auch." Dennoch forderte die Polizei dazu auf, jede Fahrt in das Gebiet zu überdenken: "Wägen Sie vor Fahrtantritt bitte gründlich ab, ob Sie für Ihren Ausflug unbedingt Ihren Wohnort verlassen müssen!" Im Lockdown sind alle Skigebiete in Bayern geschlossen. Doch viele Menschen gehen mit Schlitten und Tourenski in die Berge. Der Miesbacher Landrat Olaf von Löwis (CSU) forderte Ausflügler auf, zu Hause zu bleiben: "Seien Sie verantwortungsvoll den Landkreisen an der Alpenkette und deren Bewohnern gegenüber!" Zuvor hatte er wegen des Andrangs von Tagesausflüglern per SMS einen Hilferuf an Ministerpräsident und Parteikollege Markus Söder geschickt: "Es brennt wirklich."

Ein Wander- und Wintersportverbot plant die Staatsregierung aber nicht. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte auf die bayerische Verfassung verwiesen: "Auf der anderen Seite gibt es das Recht auf freien Genuss der Natur nach unserer Verfassung", sagte der CSU-Politiker im Bayerischen Rundfunk. "Und die Menschen dürfen wandern gehen, sie dürfen spazieren gehen."

Allerdings müssen sie sich dabei in Schutzgebieten wie dem Nationalpark Bayerischer Wald an gewisse Regeln halten. Dennoch seien einzelne Ausflügler dort "kreuz und quer durch das Kerngebiet" gelaufen und hätten dadurch störungsempfindliche Tierarten wie das Auerhuhn gefährdet, sagte der stellvertretende Leiter des Nationalparks, Jörg Müller.

Zudem sei die Parksituation bei hohen Besucherzahlen vielerorts "katastrophal", sagte Müller. Die Polizei kündigte an, zum Jahreswechsel "entsprechende Hot-Spots" im Rahmen der Streife zu kontrollieren. Einen im Vergleich zu anderen Schönwetter-Tagen besonderen Ansturm erwarte man aber nicht.

Im Allgäu, wo der Andrang über die Weihnachtsfeiertage recht verhalten war, wurden am Dienstag ebenfalls Probleme mit falschparkenden Ausflüglern gemeldet. Im Stillachtal bei Oberstdorf registrierte die Polizei nach eigenen Angaben am Vormittag 50 solcher Verstöße. Gleichzeitig meldete die benachbarte Gemeinde Balderschwang, dass alle öffentlichen Parkplätze belegt seien. "Wenn gutes Wetter ist, rechnen wir zum Jahreswechsel wieder mit einem entsprechenden Andrang", sagte ein Polizeisprecher. "Die Situation hat sich durch die geschlossenen Parkplätze bei den Skiliften noch verschärft."

Dass sich die Lage zum Jahreswechsel hin wieder entspannt, ist unwahrscheinlich: Die Bergbahnen Oberstdorf Kleinwalsertal hatten nach Weihnachten angekündigt, ihre Parkplätze weiterhin sperren zu wollen, solange die Skigebiete nicht geöffnet sind. Auch die Gemeinde Oberstdorf teilte mit, vorerst keine weiteren Maßnahmen zur Steuerung des Ausflugsverkehrs zu planen.

Gleichzeitig machte die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes Hoffnung auf gute Bedingungen für Ausflüge zum Jahreswechsel: Sonnenschein an den Alpen am Donnerstag, danach soll es etwas wolkiger werden. Das Problem: Wenn die Menschen nicht in die Berge gehen, stauen sie sich zum Spazieren in den Parks und Grünanlagen der Städte.

Corona-Pandemie bremst Zuzug in den Freistaat

Dienstag, 29. Dezember, 20.05 Uhr: Die Corona-Pandemie wirkt sich auf den Zuzug nach Bayern und damit vorerst auf die Bevölkerungsentwicklung aus. Das teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag anlässlich der Bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahr 2039 mit. "Bayerns Attraktivität bleibt zwar ungebrochen hoch, die langfristigen Trends wurden jedoch in diesem Jahr durch unsere aktuelle Situation überlagert", sagte er beim Statistischen Landesamt in Fürth. So fielen nationale und besonders internationale Wanderungsbewegungen wegen der Reisebeschränkungen erheblich niedriger aus als in den Vorjahren. Allerdings ist das Wanderungsplus nur gebremst. Laut Vorausberechnung ist für 2020 anzunehmen, dass 1700 Personen mehr aus anderen Bundesländern nach Bayern zugezogen als weggegangen sind. Auch mit Blick auf das Ausland übersteigt die Zahl der Zuzüge die der Fortzüge.

Bayern könne insgesamt ein Plus von etwa 27 600 Personen verzeichnen - die Wanderungsgewinne seien etwa halb so hoch wie im Vorjahr. Auch für 2021 sei dies zu erwarten, erst 2022 rechnet man mit einer Normalisierung. Zuzug ist relevant, weil es seit 2001 einen Sterbefallüberschuss in Bayern gibt - trotz einer auf Rekordniveau liegenden Geburtenzahl. Dass mehr Leute sterben als geboren werden, wird laut Prognose auch auf Dauer so sein. Mit wenigen Ausnahmen: Regensburg sowie fünf Kommunen in Oberbayern. Corona-bedingte Todesfälle werden sich wohl kaum auf die Gesamtentwicklung auswirken, außer in einzelnen Regionen, die im Frühjahr sehr stark von der Pandemie betroffen waren.

Silvester-Feuerwerk auf Privatgrund in Augsburg weiterhin erlaubt

Dienstag, 29. Dezember, 18.05 Uhr: Böllern in privaten Gärten oder auf Balkonen bleibt an Silvester und Neujahr in der Stadt Augsburg erlaubt. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) entschied am Dienstag in München, dass es sich bei einem flächendeckenden Feuerwerksverbot "nicht um eine infektionsschutzrechtlich "notwendige" und damit verhältnismäßige Maßnahme im Sinne des Infektionsschutzgesetzes" handle. (Az. 20 CS 20.3139) Die Stadt Augsburg wollte Feuerwerke auf privaten Flächen verbieten, um Unfälle zu vermeiden und das medizinische Personal zu entlasten. Das ansässige Uniklinikum sei wegen der Corona-Pandemie stark belastet.

Das Verwaltungsgericht in Augsburg hatte schon letzte Woche das von der Stadt ausgesprochene flächendeckende Feuerwerksverbot gekippt. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bestätigte nun das Urteil, nachdem die Stadtverwaltung am Montag Beschwerde eingereicht hatte. In Mittelfranken hingegen haben Kommunen ein flächendeckendes Böllerverbot an Silvester und Neujahr beschlossen. Demnach dürfen Bürger weder in den Stadtgebieten noch in ihrem Garten oder auf dem Balkon Pyrotechnik zünden.

Staatsregierung bereitet Großeinsatz von PCR-Schnelltests vor

Dienstag, 29. Dezember, 15.21 Uhr: Die Staatsregierung startet im Januar den Großeinsatz eines neuen Corona-Schnelltests, der weit zuverlässiger sein soll als das bisher übliche Schnellverfahren. Vorerst hat die Staatsregierung sechs der erst vergangene Woche amtlich zugelassenen neuen Testgeräte und 60 000 Testkits des Startups GNA Biosolutions geordert. Darüber hinaus hat sich Bayern das Vorkaufsrecht für 1000 Geräte plus einer Million Tests gesichert, wie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Dienstag sagte. Der neue Schnelltest ist laut Aiwanger der "weltbeste Schnelltest" - eine Einschätzung, die der in der Biotech-Szene bekannte Biochemiker Horst Domdey weitgehend bestätigte: "Dieses Testsystem gehört zu den sensitivsten weltweit, zu den kostengünstigsten weltweit und den schnellsten weltweit." Anders als die bisher üblichen Antigen-Schnelltests ist auch der neue Schnelltest aus dem Münchner Vorort Martinsried ein PCR-Test, der das Erbgut des Covid-19-Erregers direkt nachweist. Gut geeignet wäre das "Octea" genannte System nach Aiwangers Einschätzung für Krankenhäusern und Seniorenheime ebenso wie für Tests an Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen.

Das PCR-Verfahren gilt als das zuverlässigste, ist aber vergleichsweise langsam, weil die Proben erst an Labors geschickt und dort analysiert werden müssen. Üblicherweise liegt das Ergebnis erst nach zwei Tagen vor. Die Testgeräte von GNA-Biosolutions liefern die Ergebnisse in weniger als einer Stunde und sind so klein, dass damit auch mobile Labors möglich sind. GNA Biosolutions will im März die EU-weite Zulassung beantragen, wie Firmenchef Federico Bürsgens sagte.

Aiwangers Ministerium förderte die Entwicklung mit acht Millionen Euro - eine Investition, die sich nach Einschätzung des Freie Wähler-Chefs mehr als rechnen wird. Zum einen spart die Staatsregierung demnach Geld, weil ein Test im Einkauf unter 20 Euro kostet, zum anderen könnten die Schnelltests nach Aiwangers Einschätzung helfen, die Rückkehr zur Normalität in den von coronabedingten Schließungen getroffenen Teilen der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens zu beschleunigen.

Ausflug in die Berge endet mit Anzeige wegen Corona-Verstoß

Dienstag, 29. Dezember, 13.50 Uhr: Sie wollten in die Berge und mit ihrem Auto im Schnee driften - doch die Fahrt von zwei Männern hat mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Vorschriften geendet. "Schließlich ist "Driften" kein "triftiger Grund" im Sinne der Corona-Vorschriften", schrieb die Polizei am Dienstag.

Das Verlassen der Wohnung ist in Bayern wegen der Corona-Ausgangsbeschränkung nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt, nachts sind die Regeln besonders streng. Die 24- und 26-Jährigen fuhren von Niedersachsen in Richtung Oberbayern. Im Grenzgebiet zu Österreich wollten sie mit dem Auto über die schneebedeckten Straßen rutschen.

Zum sogenannten Driften in den Bergen hatte sie ein Video aus dem Internet inspiriert. Doch Beamte der Verkehrspolizei Hof zogen die beiden Männer am Dienstag kurz nach Mitternacht auf der Autobahn 9 bei Berg (Landkreis Hof) aus dem Verkehr.

Feuerwerksverbot auf Privatgrundstücken in Kommunen in Mittelfranken

Dienstag, 29. Dezember, 13.45 Uhr: Kein Feuerwerk im Garten oder auf dem Balkon: Ein flächendeckendes Böllerverbot an Silvester und Neujahr haben Kommunen in Mittelfranken beschlossen. Demnach dürfen Bürger weder in den Stadtgebieten noch in ihrem Garten oder auf dem Balkon Pyrotechnik zünden, wie die Stadt Nürnberg stellvertretend für alle mittelfränkischen Kommunen am Dienstag mitteilte. Erlaubt bleibt lediglich Kinderfeuerwerk wie Wunderkerzen oder Knallerbsen. "Hintergrund ist, dass die Belastungssituation in den Kliniken ein Ausmaß erreicht hat, das es unbedingt erfordert, feuerwerksbedingte Verletzungen zu vermeiden", sagte ein Sprecher der Stadt Nürnberg. Weitere Patienten würden die Arbeit der stark überlasteten Krankenhäuser erschweren.

In einer Videokonferenz mit allen Oberbürgermeistern, Landräten und der Regierung von Mittelfranken habe man die Lage besprochen, erzählte der Sprecher der Stadt Nürnberg. Das Bayerische Innenministerium billigte die Allgemeinverfügung zum Böllerverbot.

Auch die schwäbische Stadt Augsburg will Knallerei auf Privatgrundstücken in der Silvesternacht verbieten. Das ansässige Verwaltungsgericht hatte aber vergangene Woche solch ein flächendeckendes Feuerwerksverbot in einem Eilverfahren für unzulässig erklärt. Allerdings hat die Stadt am Montag Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in München eingereicht. Die Entscheidung soll spätestens am Mittwoch fallen.

Wirteverband für Lockerungen für Corona-Geimpfte offen

Dienstag, 29. Dezember, 12.55 Uhr: Der bayerische Hotel- und Gaststättenverband kann sich gelockerte Corona-Regeln für Geimpfte gut vorstellen. Auch Kindergärten verlangten Impfungen. Und wenn 50 Menschen im Gasthaus zusammen feiern wollen "und alle geimpft sind, warum nicht?", sagte Verbandspräsidentin Angela Inselkammer am Dienstag in München: "Ich würde da relativ pragmatisch vorgehen."

Die Wirte vertrauten voll auf die Zusage der Bundesregierung, mit den November- und Dezemberhilfen 75 Prozent des entgangenen Umsatzes ersetzt zu bekommen - auch wenn sie bislang noch "keine wesentlichen Zahlungen erhalten" hätten. Allerdings hätten viele Wirte schon ihre gesamten Ersparnisse samt Altersvorsorge eingesetzt und sich verschuldet, "57 Prozent der Betriebe sehen sich in ihrer Existenz gefährdet" sagte Inselkammer. "Die Not ist brutal."

Auf der anderen Seite hätten viele Menschen erfahren, dass das Leben ohne die Wirtshäuser ärmer sei: "Wenn wir wieder aufsperren, wird die Nachfrage sehr groß sein", sagte Inselkammer. Aus der Not heraus hätten auch viele Wirte mit dem Außer-Haus-Verkauf Geld verdient oder andere neue Konzepte ausprobiert. Davon werde manches bleiben, auch wenn es immer nur ein Zusatzgeschäft sein könne.

Start-up und Aiwanger informieren über Schnelltest

Dienstag, 29. Dezember, 10.39 Uhr: Ein bayerisches Biotech-Start-up soll ein massenfähiges Testverfahren auf das Coronavirus entwickelt haben, bei dem das Ergebnis bereits nach 40 Minuten vorliegt. Dem Wirtschaftsministerium zufolge hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) dem Schnelltest eine Sonderzulassung erteilt. Die neue Methode des Unternehmens GNA Biosolutions aus dem Münchner Vorort Martinsried soll so zuverlässig sein wie PCR-Tests - zudem sei das nötige Testgerät transportabel und könne acht Proben gleichzeitig analysieren.

Krisenberatung hilft Klinikpersonal an Belastungsgrenze

Dienstag, 29. Dezember, 7.18 Uhr: Die Beschäftigten an Bayerns Krankenhäusern stoßen angesichts der hohen Infektionszahlen an ihre Grenzen. "Insbesondere auf den Intensivstationen nimmt der Arbeitsdruck extrem zu", sagte der Präsident der Vereinigung der Pflegenden in Bayern, Georg Sigl-Lehner. Dazu steige mit jedem Covid-19-Patienten die psychische Belastung, weil das Risiko einer Ansteckung und die Konfrontation mit dem Tod zunehme. Die Vereinigung bietet deshalb eine Krisenberatung an. Auch die Krankenhäuser unterstützen ihr Personal mit seelsorgerischen und psychotherapeutischen Angeboten.

Am Klinikum Nürnberg kümmert sich ein 25-köpfiges Kriseninterventionsteam um die Beschäftigten. Die 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind täglich über ein Krisentelefon erreichbar. Außerdem besuchen sie die besonders betroffenen Stationen regelmäßig. Oft helfe es, über Sorgen und Unsicherheiten im Team zu sprechen, sagte die Psychologin Barbara Stein. Im Alltag gehe das aber gerade unter.

Miesbacher Landrat schlägt bei Söder und Aigner Alarm

Montag, 28. Dezember, 19.30 Uhr: Weihnachten, gutes Wetter und Corona: Die Mischung hat in den vergangenen Tagen offenbar dazu geführt, dass gerade viele Menschen aus München einen Ausflug ins Oberland gemacht haben. So viele, dass der Landrat von Miesbach nun bei Ministerpräsident Markus Söder Alarm schlägt. Auf der Facebook-Seite des Landkreises ist eine Nachricht veröffentlicht, die Olaf von Löwis of Menar geschrieben habe: "Lieber Markus, ich nerve dich nur sehr ungern per SMS. Aber bei uns ufert der Tagestourismus aus. Es brennt wirklich." Besonders in der Umgebung von Spitzingsee oder Schliersee sei der Andrang groß. Auch in der Gegend von Garmisch-Partenkirchen seien die Parkplätze am Wochenende und den vorangegangenen Weihnachtsfeiertagen recht gut belegt gewesen, meldete die Nachrichtenagentur dpa.

Zumindest am Sonntag zeigten sich Polizei und Bergwacht zufrieden: Keine Einsatzrekorde, im Gegenteil. "Die Anzahl der Einsätze der Bergwacht ist zahlenmäßig eher als gering zu bewerten im Vergleich zu den Menschen, die unterwegs sind", sagte der Sprecher der Bergwacht Bayern, Roland Ampenberger. Landrat von Löwis beruhigt das offensichtlich nicht. "Unser Krankenhaus befürchtet zu Recht, dass die Notaufnahme durch die vermutlich vermehrt auftretenden Verletzungen überlastet wird. Auch unser Krankenhaus hat mit den Corona-Patienten, die zunehmen, mehr als genug zu tun", heißt es auf der Facebook-Seite des Landkreises Miesbach weiter.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner habe sich bereits telefonisch bei Löwis gemeldet und ihm versprochen, das Thema auf Regierungsebene zu besprechen.

Huml: 6000 Menschen bisher geimpft

Montag, 28. Dezember, 18.55 Uhr: In Bayern sind bislang etwa 6000 Menschen gegen Corona geimpft worden. Das teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Montagabend mit. Großteils wurden alte Menschen in Pflege- und Seniorenheimen geimpft. Die Impfungen hatten am Sonntag begonnen, bis Jahresende soll Bayern rund 215 000 Impfdosen erhalten. Vorerst werden ganz überwiegend Heimbewohner geimpft. Eine Gruppe mit hoher Priorität sind aber auch zu Hause lebende Senioren. Bis Ende Januar sollen in allen bayerischen Impfzentren persönliche Impftermine angeboten werden.

Oberfranken verwendet Pannen-Impfstoff doch nicht - und bekommt neue Lieferung

Montag, 28. Dezember, 14.45 Uhr: Oberfranken bekommt neuen Impfstoff. Wie ein Sprecher des Landkreistages mitteilte, sollten noch am Montag in den betroffenen Landkreisen und Städten weitere Lieferungen eintreffen. Der Pannen-Impfstoff aus der ersten Lieferung in Oberfranken sollte entgegen anderslautender Ankündigungen doch nicht verwendet werden.

1000 Dosen bleiben somit im Depot, wie ein Sprecher des Landratsamts Lichtenfels der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Dies hätten sämtliche von der Panne in der Kühlkette betroffenen Landräte in Oberfranken gemeinsam beschlossen. Zwar sei der Impfstoff von fachlicher Seite als einwandfrei eingestuft worden, teilte Christian Meißner, Vorsitzender des Bezirksverbandes Oberfranken des Bayerischen Landkreistages, mit. Jedoch bestehe ein Restzweifel, weswegen die Charge vom Sonntag nicht verwendet werde.

Zum Start der bayernweiten Impfaktion am Sonntag hatte es in Oberfranken - mit Ausnahme von Stadt und Landkreis Bamberg - Probleme mit der Kühlung gegeben. Der Impfstoff muss bei extremen Temperaturen um die minus 70 Grad tiefgekühlt werden.

Wie die Regierung von Oberfranken in der Nacht zu Montag mitteilte, hat die herstellende Firma Biontech nach einer Überprüfung die Qualität der Impfdosen dennoch bestätigt und die Dosen freigegeben. Den Angaben zufolge hätten die Einheiten noch im Laufe des Montags vor allem in Alten- und Pflegeheimen verwendet werden sollen.

Bayerischer Corona-Schnelltest erhält Sonderzulassung

Montag, 28. Dezember, 14.20 Uhr: Ein von einem bayerischen Startup entwickelter neuer Corona-Schnelltest hat eine Sonderzulassung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erhalten. Das erklärte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Montag in München. Das Schnellverfahren des Unternehmens GNA Biosolutions aus dem Münchner Vorort Martinsried soll Ergebnisse in weniger als einer Stunde liefern, aber vergleichbar zuverlässig sein wie herkömmliche PCR-Tests. Das Testgerät ist transportabel und kann acht Proben gleichzeitig analysieren. Probeweise eingesetzt wurde das Verfahren in den vergangenen Monaten am Münchner Flughafen. Aiwanger und Unternehmenschef Federico Bürsgens wollen die Einzelheiten an diesem Dienstag vorstellen.

Für den Covid-19-Erreger gibt es mehrere Testmethoden. Bei PCR-Tests wird Erbgut des Erregers nachgewiesen. Dieses Verfahren gilt als das zuverlässigste, ist aber vergleichsweise langsam und teuer. Daneben kommen mittlerweile günstigere Antigen-Schnelltests zum Einsatz, die innerhalb einer halben Stunde Ergebnisse liefern. Diese Antigen-Tests weisen nicht den Erreger als solchen nach, sondern bestimmte Proteine, die an das Virus gebunden sind, diese Methode gilt als weniger zuverlässig. Ein drittes Verfahren ist der Nachweis von Antikörpern gegen das Virus.

Österreich überwacht die Einreise mit Einsatzkräften am Achenpass

Montag, 28. Dezember, 13.59 Uhr: Österreich überwacht an der Grenze zu Bayern die seit vergangener Woche gültige verschärfte Einreiseverordnung. Wer etwa an der Kaiserwacht vom Freistaat Richtung Achensee ins südliche Nachbarland will, muss zunächst bis auf wenige Ausnahmen zehn Tage in Quarantäne. Am früheren Grenzhäuschen übernehmen zwei bis fünf Polizisten sowie Angehörige des Bundesheeres die Gesundheitskontrollen.

Erst nach frühestens fünf Tagen ist es möglich, einen PCR- oder Antigen-Test auf das Covid 19-Virus zu machen. Fällt das Ergebnis negativ aus, darf der Eingereiste die Quarantäne beenden. Ausnahmen gibt es etwa für Berufspendler oder Personen, die pflegebedürftige Angehörige in Österreich betreuen.

97 000 neue Impfdosen am Montag in Bayern erwartet

Montag, 28. Dezember, 12.20 Uhr: Die Impfungen gegen das Coronavirus im Freistaat gehen weiter - nach einer Panne gab es nun auch für Oberfranken den offiziellen Startschuss. Bei der für Montag erwarteten Lieferung von 97 000 Impfdosen für Bayern zeichneten sich auch in Oberfranken keine Probleme mehr ab, wie der Sprecher der Bezirksregierung sagte. Die Probleme vom Vortag würden derzeit sorgfältig aufgearbeitet. Der Impfstoff, den die Firmen Biontech und Pfizer gegen das Coronavirus entwickelt haben, muss bei extremen Temperaturen um die Minus 70 Grad tiefgekühlt werden. Auch in Schwaben gab es am Sonntag deshalb zunächst Verzögerungen.

Zu Wochenbeginn sollen die Impfungen nun bayernweit vor allem in den Alten-und Senioreneinrichtungen zügig fortgesetzt werden. Die Vakzine werden über acht Verteilzentren koordiniert in die Regionen gebracht und derzeit in erster Linie über sogenannte mobile Teams Heimbewohnern gespritzt. Der Betrieb in den meisten der 99 Impfzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städten soll erst im Laufe des Januars richtig anlaufen.

Nach Panne starten Impfungen gegen Corona nun auch in Oberfranken

Montag, 28. Dezember, 08.08 Uhr: Nach einer Panne beim Impfstart in Oberfranken soll nun auch dort gegen Corona geimpft werden. Die herstellende Firma habe die Qualität der Impfdosen bestätigt und die Dosen freigegeben, teilte die Regierung von Oberfranken in der Nacht zu Montag mit. "Damit steht dem Impfstart in Oberfranken nichts mehr im Wege. Die Impfungen können beginnen."

Beim eigentlichen Impfstart am Sonntag hatte es in Oberfranken und in Schwaben Probleme mit der Kühlkette gegeben - der Impfstoff muss bei extremen Temperaturen um die minus 70 Grad tiefgekühlt werden. Während sich die Probleme in Schwaben bald darauf als marginal erwiesen und das Impfen begann, blieb es in Oberfranken zunächst unklar, wann die größte Impfaktion in der Geschichte der Bundesrepublik auch dort starten kann.

Innenminister: Corona-Regelungen größtenteils eingehalten

Sonntag, 27. Dezember, 19.57 Uhr: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat sich angesichts der Einhaltung der Corona-Regeln über die Weihnachtstage zufrieden gezeigt. "Die Feiertage sind im Freistaat insgesamt sehr ruhig verlaufen", sagte Herrmann am Sonntag. "Insbesondere auch die in Bayern geltende Ausgangsperre nach 21 Uhr" sei "weitestgehend eingehalten" worden. Die Polizei habe bei Kontrollen und Einsätzen Verstöße wie das Nicht-Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder die Überschreitung der erlaubten Personenanzahl "konsequent geahndet".

Am häufigsten wurde nach Angaben des bayerischen Innenministeriums gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen: 2264 Anzeigen registrierte das Ministerium vom 16. bis zum 23. Dezember. Die Anzeigen richteten sich gegen Personen, die nach 21 Uhr auf der Straße waren. Nach dieser Uhrzeit dürfen die Menschen im Freistaat derzeit das Haus nicht mehr verlassen, außer in begründeten Einzelfällen wie in Notfällen oder zum Gassi-Gehen mit dem Hund.

Inzidenz von 542,9 - Coburg ist deutscher Corona-Hotspot

Sonntag, 27. Dezember, 15.43 Uhr: Zwar sinken die Inzidenzwerte in der stark von der Pandemie betroffenen Stadt Coburg kontinuierlich. Über die Weihnachtsfeiertage aber hat die oberfränkische Kommune zunächst den Landkreis Regen als bayerischen Corona-Hotspot überflügelt. Und nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag ist Coburg mit einem Wert von 542,9 derzeit sogar deutscher Corona-Hotspot, noch vor dem Kreis Altenburger Land, dessen Wert mit 538,1 angegeben wird. Verschärfen will die Stadt ihre Corona-Regeln aufgrund dieser Spitzenposition aber nicht.

Man habe zusammen mit anderen Gebietskörperschaften "bereits die bundesweit schärfsten Regeln", sagte ein Sprecher der Stadt im SZ-Gespräch. So dürfen die Coburger nur mit Mitgliedern des eigenen Hausstands Spaziergänge machen. Dies sei zuletzt auch weithin befolgt worden. Zuvor bereits hatte die Stadt die Coburger per Lautsprecherdurchsagen in den Straßen aufgefordert, möglichst zuhause zu bleiben und Kontakte zu reduzieren. Auch per Zeitungsannoncen und im Radio hatte man dafür geworben. Zwar sehe es angesichts des aktuellen Spitzenwerts nicht so aus, als hätte dies eine Wirkung gezeigt. Insgesamt aber sei die Stadtspitze zumindest mit der Tendenz der Zahlen nicht unzufrieden. "Der Sonntag ist der dritte Tag hintereinander, an dem der Wert gesunken ist", sagte der Stadtsprecher.

Auch sei das Infektionsgeschehen anders als an manchen anderen Orten zumindest teilweise gut lokalisierbar. So sind momentan zwei Coburger Seniorenheime der Klinikgruppe Regiomed mit insgesamt 100 Bewohnern stark vom Virus befallen. Rechne man diese Zahlen heraus, so sei der Inzidenzwert immer noch zu hoch, bei weitem aber kein Spitzenwert. In Coburg gilt die räumliche Nähe zu Südthüringen, wo die Werte extrem hoch waren vor einigen Wochen, als ein Grund für die hohen Zahlen. Nach Coburg pendeln viele Arbeitnehmer aus thüringischen Landkreisen ein. Die Situation im Coburger Regiomed-Krankenhaus bezeichnete ein Sprecher am Sonntag als "angespannt, aber nicht bedrohlich". In der Klinik seien noch drei von elf Covid-Intensivbetten frei. Das Krankenhaus nehme auch weiterhin Patienten aus den anliegenden Landkreisen auf, wo die Intensivabteilungen zum Teil abgemeldet wurden.

Kühl-Problem bei Impfstoff in Schwaben hat sich geklärt

Sonntag, 27. Dezember, 14.14 Uhr: Die Probleme mit der Kühlkette bei Impfstofflieferungen in Schwaben haben sich offenbar als nicht schwerwiegend herausgestellt. Die betroffenen Landkreise in Schwaben hätten nach Gesprächen mit der Regierung von Schwaben und dem Impfstoff-Hersteller Biontech das Signal erhalten, dass der betroffene Impfstoff problemlos verwendet und mit dem Impfen begonnen werden könne, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf dpa-Anfrage. In den Kühlboxen, in denen der Impfstoff transportiert worden war, hatte es Ungereimtheiten bei der Temperatur gegeben. Es waren Bedenken aufgekommen, ob die Kühlkette durchgehend eingehalten wurde.