Von Linus Freymark

Und dann tauchen plötzlich doch noch ein paar Schatten auf. Erst ist es nur einer, der sich am Fenstergriff zu schaffen macht, den Kopf rausstreckt und winkt. Dann erscheinen auch in einigen der anderen Fenster ein paar Silhouetten, gesichtslose Gestalten im Gegenlicht, reißen die Fenster auf, halten ein Sektglas in die bis gerade eben noch so stille Nacht hinaus und prosten sich über die Straßen hinweg zu. Frohes Neues, frohes Neues - danke, euch auch! Das neue Jahr ist da - aber sonst niemand. Bis auf die Schatten oben in den Fenstern und die paar Polizisten, die unten auf dem Gärtnerplatz stehen und sich fast schon ein bisschen darüber wundern, dass auch auf Münchens berühmt-berüchtigtem Partyplatz tatsächlich nichts los ist.

"Im öffentlichen Raum wird es kein Silvester geben", hat das Kreisverwaltungsreferat vor dem Jahreswechsel mitgeteilt, und die Behörde hat ihr Ziel erreicht: München hat ein ruhiges Silvester erlebt, ohne betrunkene Massen am Friedensengel, am Gärtnerplatz, auf der Theresienwiese und all den anderen Orten der Stadt, an denen sich in normalen Jahren Wildfremde ein frohes neues Jahr ins Gesicht brüllen, eine Ladung Bierspeichel gibt's gratis dazu. Es war ein Silvester, wie man es sich aus Infektionsschutzgründen wünschen konnte. Entsprechend positiv fällt die Bilanz von Polizei und Feuerwehr aus, schon in der Nacht sagt ein Polizeisprecher, dass man ausschließlich "Kleinkram" abarbeite. Knapp 200 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz sind es am Ende dieser seltsamen und gleichzeitig besonderen Silvesternacht, ein paar Partys, ein paar Ruhestörungen, "nichts Dramatisches", meint der Polizeisprecher.

Doch in den letzten Stunden des alten und den ersten des neuen Jahres durch die Stadt zu laufen und all die Orte zu sehen, an denen sonst gefeiert, gelacht, getrunken und geböllert wird, stimmt auch ein bisschen wehmütig.

Detailansicht öffnen Blick vom Friedensengel auf die leergefegte Luitpoldbrücke und die Prinzregentenstraße. (Foto: Stephan Rumpf)

23.30 Uhr, Reichenbachbrücke. Normalerweise würden ein paar Voreilige jetzt die ersten Raketen zünden, während sich andere noch eine leere Sektflasche schnorren, weil sie vergessen haben, dass man so eine Rakete ja nicht aus der Hand abfeuern kann. Normalerweise, wenn die Menschen hier und im Rest von München das nun auslaufende Jahr begrüßt haben, haben sie die gesamte Innenstadt im Böllernebel versenkt. In diesem Jahr ist der einzige Dampf in der Luft der eigene Atem. Zwei Polizisten kommen über die Brücke geschlendert, unter ihnen rauscht die Isar auf ihrem Weg Richtung Donau hindurch. Wie viel Lärm so ein Fluss doch machen kann. Eigentlich gibt es ja immer etwas, das das Wasser übertönt, die Hupe eines Autos, das Rattern einer Trambahn, die Gespräche der Wartenden vor dem Kiosk. Aber heute holt sich niemand Nachschub für die Nacht, ist ja verboten, nur eine Trambahn ruckelt über die Brücke, nur vereinzelt rauscht ein Auto über die Brücke und verschwindet in der Au, schnell weg hier, ist ja Ausgangssperre. Das einzige Geräusch, das sich mit dem des Flusswassers vermischt, ist das Klackern der Sehbehindertenhilfe an der Ampel: Klick klack, klick klack.

Detailansicht öffnen Zwei Polizisten schlendern über die Reichenbachbrücke, auf der das neue Jahr normalerweise von Menschenmassen begrüßt wird. (Foto: Stephan Rumpf)

Im Süden funkeln die roten Lichter des Heizkraftswerks Süd. Wenn man nächstes Jahr wieder auf der Brücke stehen sollte, dann vielleicht schon wieder im Böllernebel und Betrunkenengegröle, werden die Lichter wahrscheinlich nicht mehr da sein, das Kraftwerk wird gerade rückgebaut. Typischer Silvestergedanke, Aufbruch, Veränderung - wie schnell doch die Zeit vergeht. Klick klack, klick klack.

Und jetzt sind es auch nur noch fünf Minuten, dann beginnt das neue Jahr, also runter von der Brücke, auf zum Gärtnerplatz. Auch hier haben Polizisten Stellung bezogen, drei Mannschaftswägen stehen herum, davor die Beamten, die Mützen wegen der Kälte so tief ins Gesicht gezogen, dass nur ein kleiner Schlitz zwischen Kopf- und Mund-Nasen-Bedeckung bleibt. Auch hier: Stille, bis auf ein paar Böllerschüsse in der Ferne. Ein Bus kommt über das Rondell des Gärtnerplatzes angefahren, kein einziger Fahrgast sitzt darin. So kann der Busfahrer, der ungeduldig auf einer nicht angezündeten Zigarette herumkaut, vor den Beamten rechts ranfahren, die Türe öffnen und "Guten Rutsch, Jungs!" wünschen. Die "Jungs" bedanken sich artig, aber da sind der Bus und sein Fahrer schon wieder weg. Die Kippe wartet.

Dann ist es soweit. Mitternacht. Die Fenster gehen auf, Wunderkerzen und Sektgläser werden herausgehalten. "Polizei, Happy New Year!", ruft eine Frau auf den Platz hinunter. Die Polizisten winken zurück. Frohes Neues! Dann verteilen sie untereinander Ellbogenchecks, ein frohes, ein gutes, ein hoffentlich besseres neues Jahr wünschen sie sich. Als sie vor einem Jahr hier standen, gab es die Delikte, deretwegen sie in diesem Jahr so häufig gerufen wurden, noch gar nicht und die meisten derjenigen, die damals hier gefeiert haben, hätten nie gedacht, dass sie nächstes Jahr nicht wieder kommen dürfen. Bayerische Infektionsschutzgesetz- bitte was?

Detailansicht öffnen Der Marienplatz ist ebenfalls leer, nur Polizei und Sanitäter halten hier Wache. (Foto: Stephan Rumpf)

Auch vor dem Rathaus auf dem Marienplatz stehen Polizisten, gegenüber am anderen U-Bahn-Eingang hat ein Trupp der U-Bahnwache Stellung bezogen und auf der anderen Seite des Platzes, vor dem Geschäft Wormland, das jetzt auch schon seit mehr als zwei Wochen coronabedingt dicht ist, lässt eine Gruppe Sanitäter das Jahr Revue passieren. Es kotze ihn an, sagt einer von ihnen, ein junger Mann, keine 30, die eine Hand tief in der Tasche seiner Rettungsjacke, die andere hält eine Zigarette. Im Frühjahr, als es losging mit Corona, hätten die Leute noch für sie und das Pflegepersonal geklatscht. Kann man sich nichts von kaufen, aber immerhin, ein bisschen Anerkennung. Kurz darauf aber sei es wieder vorbei gewesen mit der Freundlichkeit, mittlerweile werde er wieder angepöbelt, "und das ist eher der Normalfall als der Einzelfall". Vielleicht wird es ja besser, sagt der junge Sanitäter, er hoffe es zumindest.

1.30 Uhr, die letzte Station dieser Nacht. Das Neuraum an der Hackerbrücke ist der größte Club der Stadt, 2500 Gäste, fünf Areas, an Silvester ist der Laden normalerweise immer voll. Und normalerweise hört man schon von der Brücke aus das Wummern der Bässe und das Lachen und die Gespräche der Gäste. Jetzt knirscht nur das Streugut unter der Schuhsohle, keine Musik, keine Lichter, keine Party. Und auch das Schild, unter dem die Gäste sonst darauf warten, vom Türsteher inspiziert und im Idealfall reingelassen zu werden, das Schild, das eigentlich immer irgendwelche Parties und Veranstaltungen ankündigt, ist ausgetauscht. Anstatt die Leute für die nächste Nacht zu ködern, wirbt dort eine Firma nun damit, dass ihr Schnelltest in unter 15 Minuten "hochpräzise Ergebnisse" liefert.

Das Jahr 2020 hat Münchens größten Club zur Corona-Teststation werden lassen.