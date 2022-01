"Seien Sie herzlich willkommen!" Im März 2021 begrüßt der Generaldirektor des Deutschen Museums in München, Wolfgang M. Heckl (rechts), Bernd Daubner, den ersten Besucher nach dem Lockdown. Natürlich unter Wahrung des Mindestabstands. Foto: Felix Hörhager/dpa

An "Fist Bump", Ellbogencheck und asiatische Verbeugung haben wir uns in Corona-Zeiten längst gewöhnt. Manchmal gehen diese Gesten aber auch schief, wie bei Angela Merkel und Boris Johnson. Was dann? Neun Stilkritiken pandemischer Herzlichkeit.