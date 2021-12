Text: Veronika Wulf und Martin Zips, Illustration: Jessy Asmus

Die Pandemie will einfach nicht enden. Und mindestens so oft, wie die Maßnahmen zur Virusbekämpfung angepasst wurden, hat sich auch der Gemütszustand verändert. Eine Übersicht.

1. Die Wer-ist-schuld-Phase

Das Gefühl: Ein Virus breitet sich aus. Sind daran die Chinesen schuld? Oder die Italiener? Wahrscheinlich ist es der Après-Ski. Und ganz sicher sind es die Fußballfans. Wie verrückt frisst man alle möglichen Corona-News in sich hinein, sieht entsetzliche Bilder aus Bergamo. Dazu kommen die Nachrichten am Handy: "Wie sind denn so bei euch die Zahlen? Wollt ihr jetzt wirklich die Oma besuchen?"

Die Akteure: Die neuen Popstars heißen: Anthony Fauci, Lothar H. Wieler und Christian Drosten. Letzterer wird im Dezember 2020 vom Playboy zum "Mann des Jahres" gekürt. Im Dezember 2021 auch.

2. Die Home-Office-und-Homeschooling-Phase

Das Gefühl: Ach, so sieht es bei den Kollegen daheim aus! Und das sind deren Lebenspartner. Sehr interessant, so ein Lockdown. Das Büro vermisst man eigentlich nicht. Die Kinder finden den Online-Unterricht anfangs auch ganz spannend. Auf Dauer aber dürfte das alles recht anstrengend werden. Und, hey, das ist deine Klassenlehrerin?

Die Akteure: Manche Chefs wählen einen merkwürdigen Oktoberfestzelt-Hintergrund für die Zoom-Konferenz. Nachts sieht man ständig Männer mit Bart vor sich. Zum Beispiel Herrn Meidinger vom Deutschen Lehrerverband. Oder Professor Mertens von der Ständigen Impfkommission. Sie wollen mit einem über No-Covid diskutieren. Später albträumt man dann auch noch von Frau Buyx, das ist eine Frau vom Ethikrat. Was ist das eigentlich, ein Ethikrat?

Detailansicht öffnen (Foto: Imago; Illustration Jessy Asmus)

3. Die Hamster-Phase

Das Gefühl: Alles klar, die Pandemie könnte vielleicht doch noch länger dauern. Dann horten wir halt Klopapier, Thunfisch-Konserven und Hefe, einfach weil es alle machen. Schwiegermütter und Omas überbieten sich im Maskennähen und tauschen Schnittmuster aus. Wie bitte? Jetzt sind nur noch medizinische Masken erlaubt? Na, dann gleich mal den 100er-Pack. Der reicht locker bis zur FFP2-Masken-Pflicht.

Die Akteure: In Berlin kloppen sich die Rentner an der Supermarktkasse um die letzten Rollen Hakle-Dreilagig. Sehr lustiges Video. Trigema-Chef Wolfgang Grupp rät derweil im Fernsehen, man müsse unbedingt in Deutschland produzierte Stoffmasken bei ihm kaufen. Mmmh. Stoffmasken.

4. Die Das-wollte-ich-schon-immer-machen-Phase

Das Gefühl: Warum nicht mal Kunstwerke auf Instagram nachstellen? Oder endlich mit dem Joggen anfangen? Man könnte auch bei einem dieser Online-Chor-Treffen teilnehmen oder ein Video auf Snapchat stellen, auf dem man sich selbst die Haare schneidet. Es gibt plötzlich auch ungeheuer viele Videos mit Typen, die einem erklären, wie man Bananenbrot backt. Hat man noch nie gemacht. Oder doch lieber jetzt die Wohnung streichen, ein bisschen aufräumen und ausmisten?

Die Akteure: DJs legen in leeren Clubs auf, und auf der Website "United we Stream" kann man ihnen live dabei zuschauen. Solidarisches Tanzen auf dem Sofa. Noch nie war das Bier beim Feiern so günstig, noch nie der Weg ins Bett so kurz.

5. Die Daheim-ist-es-am-schönsten-Phase

Das Gefühl: Urlaub 2020? Abgesagt. Weihnachten 2020? Natürlich nur im ganz kleinen Kreis. Tut doch auch mal gut. Und endlich lernt man die Gegend kennen, in der man lebt. Gemeinsam mit dem Hund, den man sich gerade angeschafft hat.

Die Akteure: Ein schottischer Postbote lädt ein Video des Seemannslieds "Wellerman" auf Tiktok hoch und geht viral. Ein paar Wochen lang hört die Welt nun ausschließlich "Sea-Shantys" und pfeift den Ohrwurm. Soon may the wellerman come - vielleicht sogar das Ende der Pandemie. Ja, so langsam wär's nicht schlecht.

Detailansicht öffnen (Foto: Imago; Illustration Jessy Asmus)

6. Die Tschüss-Scheiß-2020-Phase

Das Gefühl: Man würde das Jahr gern zurückgeben: Danke, brauche ich nicht, bitte ein neues. Und dann darf man nicht mal seinen Frust wegböllern, an Silvester. Voller Hoffnung startet man ins neue Jahr, kann ja nur besser werden.

Die Akteure: Ein Typ mit Hörnern stürmt zusammen mit einer Bande wildgewordener Trottel das Weiße Haus, und das noch junge Jahr 2021 säuselt leise: 2020 war scheiße? Warte mal 2021 ab.

7. Die Selbstoptimierung-Phase

Das Gefühl: Opa ist geimpft, ist die Pandemie jetzt vorbei? Schnell ein weiteres Youtube-Workout anklicken. Denn der Sixpack ist noch nicht da, wo man ihn gerne hätte. Und die vielen Fitness-Bücher, die einem der Postbote freundlicherweise in den dritten Stock getragen hat, die hat man auch noch nicht gelesen.

Die Akteure: Karl Lauterbach prophezeit schon im Januar 2021 einen "Super-Sommer". Und Pamela Reif haut einen Happy-Warm-up nach dem anderen raus. Jetzt heißt es: Endspurt!

Detailansicht öffnen (Foto: Imago; Illustration Jessy Asmus)

8. Die Guck-mal-ich-hab-schon-einen-Stich-Phase

Das Gefühl: Impfdrängler? Nein, nein. Wir doch nicht. Wir haben Zeit. Also bitte immer schön der Prioritätenliste nach. Was? Jetzt wird der Impfstoff knapp? Blöd. Wir wollen doch ans Meer. Auch die psychischen Probleme der Menschen nehmen zu? Ach, könnten Sie mich vielleicht doch bitte endlich mal drannehmen? So ein Impf-Selfie, das wäre jetzt schön.

Die Akteure: Die neuen Impfluencer heißen Dieter Hallervorden und Eckart von Hirschhausen. Bei ihren Selfies bekommt man sofort Impfneid.

9. Die Jetzt-geht's-wieder-los-Phase

Das Gefühl: So, der Sommerurlaub '21 ist gebucht. Mit Schnelltest, Einreise- und Durchreise-Formular ist fast alles wieder möglich. Der Saft ist im Arm, und man fühlt sich ein bisschen wie Superman. Es geht wieder aufwärts.

Die Akteure: Harrison Ford dreht einen neuen "Indiana Jones". Mit 79 Jahren. Auf Sizilien. Wahnsinn. Das Leben ist zurück.

10. Die-Buchstaben-Phase

Das Gefühl: 3G, 2G oder 2G plus? PCR oder Schnelltest? Kostenlos oder kostenpflichtig? Im Labor oder privat? Was gilt eigentlich wo? Ach, das wird schon alles. Und nicht nur die Oper, auch der Club hat wieder geöffnet. Eine Zeit lang zumindest. Und dann findet auch noch "Wetten, dass..?" wieder statt. Mit Saalpublikum!

Die Akteure: Thomas Gottschalk ("Manche im Publikum sind nicht nur geimpft und getestet, sondern sogar geduscht") und Guido Cantz: "Also ich bin nicht nur geimpft und getestet, sondern auch gefärbt."

11. Die Jetzt-noch-schnell-zum-Testen-Phase

Das Gefühl: Heute Abend James Bond im Kino? Ja, aber nur mit 24-Stunden-Test. Trotz Impfung. Bald hat man öfter ein Wattestäbchen in der Nase gehabt als im gesamten Leben im Ohr. Dabei dachte man immer: Wattestäbchen und Gummibänder sind so schlecht für die Weltmeere.

Die Akteure: Jugendliche, die gerade noch gemeinsam mit Greta Thunberg demonstrierten, hängen mittlerweile völlig desillusioniert in ihren Zimmern ab und ziehen sich dort "Squid Game" rein.

Detailansicht öffnen (Foto: Imago; Illustration Jessy Asmus)

12. Die Selbstmitleids-Phase

Das Gefühl: Wieso bin ich eigentlich längst geimpft und die anderen immer noch nicht? Und wo sind sie überhaupt, die Menschen? Tindern ist gerade absolut sinnlos. Und dann auch noch dieses verfluchte Heim-Büro, auf dem Bildschirm die Bücherregale der (natürlich wieder eingefrorenen) Kollegen in der Online-Konferenz. Und wieder hat einer nicht kapiert, wie man sich stummschaltet, oder nutzt für irgendeinen Blödsinn den größtmöglichen Verteiler. Man hält es schlicht nicht mehr aus.

Die Akteure: Zum Beispiel diese Ärztin, die ein halbes Jahr zuvor auf Facebook den kollektiven Gemütszustand als "Mütend" beschreibt. Sehr, sehr treffend.

13. Die Selbstzerstörungs-Phase

Das Gefühl: Weihnachten und Silvester 2021 sind wieder abgesagt. Aber ehrlich: Auf Pamela Reif und ihr bescheuertes Happy Warm-up hat man auch keine Lust mehr. Der Hund, den man sich gekauft hat, ist längst im Tierheim. Ein bisschen spazieren gehen? Nervt. Etwas Leckeres kochen? Lieber wieder die Stempelkarte beim Pizzaservice nutzen.

Die Akteure: Zum Beispiel dieser Nachbar, der sich immer noch nicht hat impfen lassen. Oder die maskenlosen AfD-Abgeordneten, die im Parlament auf der Zuschauertribüne provozieren. Wie geht es eigentlich Joshua Kimmich? Egal. 2022 wird alles besser.