Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Großer Coup für die Filmwirtschaft: Nicole Kidman dreht in Bayern Die Fortsetzung der amerikanischen Streaming-Serie "Nine Perfect Strangers" entsteht in Penzing, München und Österreich. Das Projekt um den Hollywood-Star ist millionenschwer. (SZ Plus)

Demo für alle "Unzufriedenen" geplant - Aiwanger will teilnehmen Die Veranstalter rechnen am Sonntag mit mehr als 30 000 Menschen, die Polizei geht von weniger Teilnehmenden aus. Den eingeladenen Politikern haben die Organisatoren schon mitgeteilt, wo ihr Platz sein wird.

Die Kommunalreferentin will verlängern - darf sie auch? Kristina Frank zeigt sich offen für eine zweite Amtszeit, doch die Koalition möchte die Stelle ausschreiben. Das könnte knifflig werden.

So lief das Pussy Riot-Konzert in Dachau Die Band erhält den Dachau-Preis für Zivilcourage. Bei der Verleihung verurteilen die Aktivistinnen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine - und appellieren, Deutschland nicht den "rechtsradikalen Faschisten" zu überlassen. (SZ Plus)

Wie der GDL-Streik die Geschäfte am Hauptbahnhof trifft Die Händler am Hauptbahnhof merken deutlich, dass weniger Menschen mit Zug und S-Bahn fahren. Mancher macht nur halb so viel Umsatz wie sonst.

WEITERE NACHRICHTEN

Stadtrat kämpft gegen Antisemitismus: "Die jüdische Gemeinde ist integraler Bestandteil unserer Stadt"

Polizei: Einbrecher wollten ins Schloss Nymphenburg einsteigen

Nahverkehr: Bahnsteige sollen länger werden

