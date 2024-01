Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) würde gerne ihren im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern, doch dafür muss sie sich einem Bewerbungsverfahren stellen. Die Mehrheitsfraktionen im Stadtrat, SPD/Volt und Grüne/Rosa Liste, wollen die Ausschreibung ihres Postens am kommenden Mittwoch im Stadtrat beschließen. Und so wie es derzeit aussieht, könnte eine der Kandidatinnen tatsächlich Kristina Frank heißen. "Ich liebe meinen Job, mache ihn jeden Tag mit Leidenschaft und vollem Engagement und kann mir gut vorstellen, die erfolgreiche Arbeit im ,Team Kommunalreferat' fortzuführen", sagte sie am Freitag.