Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Veto der Staatsregierung: Überraschender Stopp für die Tram durch den Englischen Garten Nach jahrelangen Planungen und Absprachen zieht der Freistaat seine Zustimmung zur Trasse zurück. Der Denkmalschutz des Parks gerate unter die Räder. Der verärgerte Oberbürgermeister Reiter spricht von Wortbruch.

Kommt nun doch die zweite Stufe des Dieselfahrverbots? Deutsche Umwelthilfe und Verkehrsclub Deutschland wollen vor Gericht eine Verschärfung der geltenden Regeln durchsetzen. Einen Tag vor dem Prozess wehrt sich die Münchner Verwaltung gegen den Vorwurf, man habe gezielt Experten ausgebremst, die sich für ein umfangreicheres Dieselfahrverbot aussprachen. (SZ Plus)

Schulverband einstimmig für Umbenennung des Otfried-Preußler-Gymnasiums Der Zweckverband des Staatlichen Gymnasiums in Pullach unterstützt den Wunsch von Schülern, Lehrern und Eltern nach einer Umbenennung der Schule. Die endgültige Entscheidung liegt beim Kultusministerium.

Villa bis Container: Wo München neue Flüchtlinge unterbringt Weil die Zahl der Geflüchteten steigt, plant die Stadt vier neue Unterkünfte mit insgesamt 900 Plätzen. Auch auf kleinste Quartiere greift das Sozialreferat inzwischen zurück.

Wenn plötzlich eine gelbe Tonne auf dem Gehweg steht In fünf Testgebieten in München müssen die Bewohner ihren Verpackungsmüll nicht mehr zur Wertstoffinsel bringen, er wird abgeholt. Das kommt offenbar an - verursacht aber ein ganz neues Problem. (SZ Plus)

Bogner-Haus soll abgerissen und neu gebaut werden Die Nachbarn fürchten nicht nur Umsatzeinbußen, sondern auch Schäden an den angrenzenden Gebäuden. Was das Vorhaben für die Häuserzeile an der Oper bedeuten würde.

"Es geht um den Fortbestand der Demokratie" Weil das Studierendenwerk an seinen Plänen zur Umstrukturierung in den Wohnheimen festhält, wird der Protest der Bewohner immer lauter. Bei einer Demo bekommen sie nun auch Unterstützung aus der Politik.

WEITERE NACHRICHTEN

Klimaschutz: Was die "Letzte Generation" in München plant

Prozess in München: Tödliche Messerstiche im Park

Streik am Münchner Flughafen geht weiter: Nun legt das Sicherheitspersonal die Arbeit nieder

Öffentlicher Nahverkehr: Stadt gibt Seilbahn-Pläne im Münchner Norden auf

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTRO-TIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg