Wie BMW in die vollelektrische Zukunft steuern will, warum eine Bewerbung mit KI zu gut für die TU München ist, wie ein Tiktok-Koch das Traditionslokal Atzinger wiederbeleben will und mehr.

Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie BMW sein Stammwerk für die vollelektrische Zukunft umbaut Von 2027 an sollen nur noch Autos ohne Verbrennungsmotor der "Neuen Klasse" vom Band laufen. Dafür steckt das Unternehmen 650 Millionen Euro in die Modernisierung der Produktion. Wie das bei laufendem Betrieb funktionieren soll. (SZ Plus)

Was die Lehrer zur Umbenennung des Pullacher Gymnasiums sagen Mit ihren Forschungen zur NS-Vergangenheit des Namensgebers Otfried Preußler haben die Lehrer Jochen Marx und Ludwig Bader die laufende Debatte angestoßen. Vor der Entscheidung des Zweckverbands erklären sie, warum die Schule nicht mehr nach dem Kinderbuchautor heißen will und warum es dabei nicht um Cancel Culture geht. (SZ Plus)

Der MVV will weiter wachsen Welche Städte und Landkreise bald zum Gebiet des Verkehrsverbundes gehören sollen - und warum das 49-Euro-Ticket für den Geschäftsführer "ein Grauen" ist.

Traditionslokal Atzinger öffnet mit neuem Wirt Anfang April soll es so weit sein: Der durch seinen Tiktok-Kanal bekannte Agon Bajrami übernimmt die traditionsreiche Gaststätte im Univiertel. Preislich will er sich "an der studentischen Umgebung" orientieren. (SZ Plus)

Urteil zum KI-Einsatz an der Uni: Zu gut, um echt zu sein Weil er im Bewerbungsverfahren Künstliche Intelligenz genutzt haben soll, hat die TU München einem Studenten die Zulassung verweigert. Vor Gericht bekam die Uni recht. Der Fall wirft Fragen auf. (SZ Plus)

Trauer um "Out of Rosenheim"-Regisseur Percy Adlon Seine große Kunst bestand darin, Menschen, die wie totale Loser wirken, ins rechte Licht zu rücken.

WEITERE NACHRICHTEN

Programm des Sommer-Festivals: Pink Floyd bei Tollwood - zumindest teilweise

Organisierte Kriminalität: Schleuser schmuggeln Menschen im Privatjet nach München

"Neue Geschichten vom Pumuckl": Zweite Pumuckl-Staffel wird gedreht

Deutsche Bahn: Neuer Posten für den Münchner S-Bahn-Chef

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg