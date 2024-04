Temperatur-Rekord in München "Es ist unheimlich": Belegte Schattenplätze, übervolle Wiesen - am Wochenende wird der Sommer in der Stadt mit viel nackter Haut und kühlen Drinks empfangen, aber auch mit Skepsis: Wenn es jetzt schon so warm ist, was soll da noch kommen? Ein Rundgang. (SZ Plus)

Ist das Wetter heute normal? In München ist es so warm wie noch nie an einem 7. April. Lesen Sie hier, wie sich das Wetter in Ihrer Region verändert - jeden Tag wieder aktuell. (SZ Plus)

Ein gefragtes Objekt Für das gestoppte Neubauprojekt in der Adolf-Kolping-Straße gibt es fünf Interessenten. Nach der Insolvenz des Bauträgers sucht der Insolvenzverwalter einen Käufer, der das Geschäftshaus mit Tiefgarage nahe dem Stachus übernimmt.

E-Auto brennt auf Autobahn komplett aus Der Fahrer hört auf der A8 bei der Auffahrt München-Perlach einen Knall - dann schlagen Flammen aus dem Wagen.

Bauarbeiten auf der Stammstrecke: Sperrungen und Ersatzbusse Die Bahn erneuert Gleise am Isartor und baut am Stellwerk am Ostbahnhof weiter. Welche Linien wann von Fahrplanänderungen betroffen sind.

Belastungsprobe für den Nahverkehr in München Auf Umwegen zu Mega-Konzerten und Fußball-EM?

Alarm in Moosach Schrecksekunden im OEZ

Rennrad-Unfall in Neuried Zwei Verletzte beim Windschattenradeln

Feuerwehr Sechs Personen bei Wohnungsbrand in Neuperlach verletzt

1860 München 15 000 Fans müssen vor Grünwalder Stadion warten

