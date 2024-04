Die Deutsche Bahn setzt die Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof fort und erneuert Gleise im Bereich Isartor. In den zwei Nächten zwischen 10. und 12. April sowie an den beiden Wochenenden von 12. bis 15. April und 26. bis 29. April kommt es auf der Stammstrecke jeweils von Freitagabend, 22.30 Uhr, durchgehend bis Montagfrüh, 4.40 Uhr, zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr mit Bussen.

Zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof/Giesing/Trudering ist dann kein S-Bahn-Verkehr möglich. Der Ostbahnhof selbst wird nur von der S2 und der S8 angefahren. Die Züge verkehren wie folgt: Die S1 beginnt am Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke. Die S2 entfällt zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof. Außerdem hält sie nicht an den Stationen Berg am Laim und Leuchtenbergring. Die S3 entfällt zwischen Pasing und Giesing.

Die S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Heimeranplatz ohne Halt zwischen Heimeranplatz und Pasing. Die S6 entfällt zwischen Hackerbrücke und Trudering. Die S7 entfällt zwischen Giesing und Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke. Die S8 entfällt zwischen Pasing und Ostbahnhof.

Für Fahrgäste ist ein Busersatzverkehr im 20-Minuten-Takt auf der Strecke Ostbahnhof - Leuchtenbergring - Berg am Laim - Trudering - Riem unterwegs. In Trudering und Giesing können Reisende alternativ auch die U-Bahn nutzen.