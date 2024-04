Stammstreckensperrung, Fahrplanänderung, Ersatzverkehr - wer in München regelmäßig mit Bus und Bahn unterwegs ist, kennt das sperrige Vokabular der Unannehmlichkeiten zur Genüge. Einschränkungen gibt es vor allem in Ferienzeiten, am Wochenende und nachts. Aber wie passt dies mit dem Sommer der Mega-Konzerte und Fußball-EM zusammen, die der Stadt einen Tourismus-Rekord bescheren sollen ? Müssen sich die Fans von Taylor Swift, Adele und Ed Sheeran auf Umwege einstellen?

Bei der Münchner Verkehrsgesellschaft hat man noch keinen Plan, wie das Netz dem erwarteten Ansturm gerecht werden soll, so ein Sprecher. Man wolle den Takt der Bahnen aber verstärken. Auch bei der S-Bahn heißt es: "Wir setzen alles daran, die Arbeiten bestmöglich zu bündeln und Einschränkungen in Zeiträume zu legen, in denen weniger Menschen unterwegs sind." Dennoch ließen sich nicht alle Bauvorhaben beliebig verschieben - etwa weil sie längere Zeit dauerten, nicht gleichzeitig durchgeführt werden könnten oder zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt erfolgen müssten, um die eng getakteten Bauzeitpläne einhalten zu können. Zudem würden größere Baustellen im Bereich der Stammstrecke meist mit mehreren Jahren Vorlauf geplant.

Während der Fußball-Europameisterschaft will die Bahn das Baugeschehen aber sowohl bundesweit als auch in den S-Bahn-Netzen der Metropolregionen auf ein Minimum reduzieren. Dennoch kommt es auch zu diesem Zeitpunkt vereinzelt zu Einschränkungen - allerdings nur in den späten Abend- und Nachtstunden. Auf der Stammstrecke ist davon der östliche Bereich in den späten Abendstunden des 12., 18. und 19. Juni betroffen, dort fahren dann weniger S-Bahnen als gewohnt. Auch die Außenäste bleiben überwiegend frei von Baustellen. Auf der S2 West und der S1 und S8 zum Flughafen kommt es allerdings in mehreren Nächten zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr.

Bei den Adele-Konzerten gibt es voraussichtlich am 14. und 16. August ebenfalls Einschränkungen im östlichen Stammstreckenbereich. Am 23. und 24. August sind außerdem Bauarbeiten im Bereich Haar auf der S4 und S6 geplant. Darüber hinaus kommt es nach aktuellem Stand nur spätnachts und in Außenbereichen zu Fahrplanänderungen.