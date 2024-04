Sechs Bewohner sind in der Nacht auf Sonntag bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neuperlach verletzt worden, vier davon schwerer. Eine Wohnung im ersten Stock eines Gebäudes am Karl-Marx-Ring ist nach Angaben der Feuerwehr gegen 3.30 Uhr komplett ausgebrannt. Die Bewohner der in Flammen stehenden Wohnung konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen. Die restlichen Hausbewohner mussten zunächst in ihren Wohnungen bleiben, weil das Treppenhaus komplett verraucht war.