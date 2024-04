Schrecksekunde am Freitagabend gegen 18.50 Uhr im Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in Moosach: Ein Zeuge sieht zwei Jugendliche, die mit zwei Waffen hantieren, und alarmiert die Polizei. Die rückt sofort mit einigen Streifenwagenbesatzungen an, "wir sind sensibilisiert, was dieses Gebäude angeht", sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums.