Die Theatergemeinde streitet um Immobilien, die Staatsregierung arbeitet an Einschränkungen beim Cannabiskonsum, die Stadt verfehlt Wohnbauziele und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Streit um wertvolle Immobilien der Theatergemeinde Im Verein tobt eine erbitterte Auseinandersetzung des Vorstands mit seinen teils prominenten Vorgängern. Nun sorgt ein Brief im Rathaus für Unruhe. Es geht um mögliche Interessenskonflikte und Grundstücke mit Millionenwert (SZ Plus).

Stadt verfehlt Wohnbauziele deutlich 2000 neue Wohnungen sollte die städtische Wohnbaugesellschaft "Münchner Wohnen" in diesem Jahr bauen. Fertig werden nicht einmal 800. Fehler sehen die Verantwortlichen trotzdem keine (SZ Plus).

CSU will schnellen Bürgerentscheid für eine Olympia-Bewerbung Münchens "Idealerweise" sollten die Münchnerinnen und Münchner schon am Tag der Europawahl im Juni abstimmen, ob die Stadt sich um die Sommerspiele 2036 oder 2040 bemühen soll. Der Vorstoß löst allerdings mehr Ärger als Begeisterung aus.

Vernarrt in Handgranaten Ein Münchner beleidigt in einem Hass-Post die ermordeten Polizisten von Kusel und schwurbelt wie ein Reichsbürger. Als die Polizei seine Wohnung durchsucht, stößt sie auf ein Waffenarsenal (SZ Plus).

Bayern erwägt Kiff-Verbot für Englischen Garten und Volksfeste In der Staatsregierung arbeitet man an Einschränkungen beim Cannabiskonsum. Für München wird das in mehreren Bereichen interessant - etwa für die Wiesn. Welche Tabu-Zonen nun im Gespräch sind.

Alter Botanischer Garten Dealer verkauft Hasch an zwei 15-Jährige

Vorfall an der Isar 15-Jährige am Flaucher sexuell belästigt

Aschheim Tödlicher Unfall auf dem Münchner Autobahnring - Mann aus Fahrzeug geschleudert

Neuer Standort, längere Öffnungszeiten Das neue SZ-Servicecenter

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg