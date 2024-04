Die Stadt hat Ende März mit einer Umfrage die Vorlage für eine Bewerbung um Olympische Spiele geliefert, CSU und Freie Wähler treiben sie nun politisch weiter voran. In einem Antrag fordern sie einen Bürgerentscheid und preschen mit einem Terminvorschlag vor. "Idealerweise" sollten die Münchnerinnen und Münchner schon am Tag der Europawahl, also am 9. Juni 2024, darüber abstimmen, ob ihre Stadt sich um die Sommerspiele 2036 oder 2040 bemühen soll, heißt es im Antrag.