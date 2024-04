Die Süddeutsche Zeitung bildet täglich Wandel ab - weltweit, in ganz besonderer Form aber den in ihrer Heimatstadt München. Nun wandelt sie sich selbst, zumindest in einem wichtigen Teil: Das Servicecenter, wichtige Anlaufstelle für Leserinnen und Leser und solche, die es werden wollen, hat eine neue Heimat gefunden. Es befindet sich nun im Kaufhaus Ludwig Beck am Marienplatz, im Herzen der Stadt.

Über den Eingang in der Dienerstraße, direkt neben dem Neuen Rathaus gelegen, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am einfachsten zu erreichen. Im ersten Stock beantworten sie alle Fragen und alle Anliegen rund ums Abonnement und nehmen Anzeigen entgegen.

Detailansicht öffnen Bekannter Farbton, gewohnter Service, modernes Ambiente: Von zehn bis 20 Uhr ist das Center von Montag bis Samstag geöffnet. (Foto: Stephan Rumpf)

Produkte aus dem SZ-Shop können direkt erstanden werden. Auch Spenden für SZ Gute Werke, das Hilfswerk der Süddeutschen Zeitung, das seit 75 Jahren Bedürftige in der Region unterstützt, werden am Servicepunkt direkt entgegengenommen.

Der Servicepoint ist telefonisch erreichbar unter 089/2183-227 und per E-Mail an servicepunkt@sz.de. Die Öffnungszeiten wurden ausgeweitet: Von Montag bis Samstag finden Interessierte von 10 bis 20 Uhr Ansprechpartner.