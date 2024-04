Weil er wohl Haschisch an zwei Jugendliche verkauft hat, ist ein 23-jähriger Mann nahe dem Alten Botanischen Garten festgenommen worden, wie die Polizei mitteilte. Diese hatte demnach am vergangenen Donnerstag im Bahnhofsviertel einen Schwerpunkteinsatz gestartet, bei dem Beamte an der Ecke Luisen-/Luitpoldstraße den Handel bemerkten.