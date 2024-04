Aschheim:Tödlicher Unfall auf dem Münchner Autobahnring

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Dienstagvormittag auf dem Münchner Autobahnring nahe der Gemeinde Aschheim ereignet. Nach Angaben der für diesen Streckenabschnitt zuständigen Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn kam es gegen 9.30 Uhr zu dem folgenschweren Zusammenstoß.

Noch liegen keine detaillierten offiziellen Angaben zu dem Unfall vor, an dem ein Lastwagen und ein Pkw beteiligt gewesen sein sollen. Bei dem Todesopfer soll es sich um den Insassen eines Autos handeln.

Die Folgen für den Verkehr im Großraum München waren erheblich. Weil ein Rettungshubschrauber landete, musste die Autobahn in Fahrtrichtung Salzburg komplett gesperrt werden. Kilometerlange Staus auch auf den Ausweichstrecken, den Bundesstraßen 13 und 471, waren die Folge.

Erst am Montag hatte sich im gleichen Streckenabschnitt ein Unfall ereignet, bei dem 150 Getränkekisten auf die Autobahn gestürzt waren und sie blockiert hatten. Die Aufräumarbeiten dauerten am Montag bis in die frühen Abendstunden und hatten ebenfalls massive Verkehrsbehinderungen im Münchner Osten zur Folge.