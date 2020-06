Es sind Männer und Frauen, die meisten in ihren Fünfzigern, und sie erzählen, was sie erlebt haben. Manchmal fällt es ihnen schwer, weiterzureden, manchmal kämpfen sie mit den Tränen. Noch immer. Sie haben psychische, körperliche und sexuelle Gewalt erlitten, Täter sind Männer der katholischen Kirche. Die SZ hat mit mehreren Betroffenen von Missbrauch gesprochen. Sie berichten, wie es für sie nach der Tat weiterging, viele Jahre später, als sie sich bei der Kirche gemeldet hatten. Sie zeigen Briefe und erzählen von Gesprächen, die sie ein weiteres Mal verletzt haben.

In der katholischen Kirche ist die Aufklärung und Aufarbeitung der dunklen Vergangenheit längst nicht abgeschlossen, das gilt auch für das Erzbistum München und Freising. Das Ordinariat hat eine Anwaltskanzlei beauftragt, nochmals die Akten zu prüfen, jetzt bis in die Gegenwart. Was ist passiert? Wo? Wer waren die Täter? Bald will das Ordinariat Namen von Tätern und Tatorten nennen. Noch ist der Öffentlichkeit vieles verborgen, ein dicker Untersuchungsbericht von 2010 ist weiter unter Verschluss, bekannt ist aber, wie lückenhaft die Akten sind. Und womöglich weiß man manches im Bistum von Kardinal Reinhard Marx selbst noch nicht so genau.

Was zum Beispiel ist im Erzbischöflichen Studienseminar in Traunstein in den 70er- und 80er-Jahren passiert, in dem Jungeninternat, das einst Joseph Ratzinger, der spätere Papst, besucht hat? Seit mindestens vier Jahren sind der Münchner Bistumszentrale schwere Vorwürfe eines ehemaligen Schülers gegen seinen damaligen Internats-Direktor bekannt, Engelbert Siebler. Er wurde später Weihbischof in München. Die Vorwürfe sind nicht aufgeklärt. Inzwischen kann man Siebler nicht mehr fragen, er ist vor zwei Jahren gestorben. Ehemalige Schüler berichten vom psychischen Druck, den der damalige Direktor im Internat verbreitet habe. "Das prägende Gefühl war Angst", erinnert sich ein ehemaliger Seminarist an seine Gefühle.

In der aktuellen Ausgabe der SZ berichten wir in zwei Artikeln über den Stand der Aufklärung in der Münchner Diözese und speziell im Traunsteiner Internat (beide SZ-Plus). In weiteren Artikeln werden von Samstag an Betroffene zu Wort kommen, die berichten, wie sie die Aufarbeitung der Kirche erleben.

DER TAG IN MÜNCHEN

Betrunkener greift Fahrer von Kindernotarztwagen an Der Fahrer des Rettungswagens wollte einen angetrunkenen Randalierer beruhigen, als der ihm eine Glasflasche auf den Kopf schlug. Zum Artikel

Zwei Joggerinnen im Englischen Garten sexuell belästigt Die Vorfälle ereigneten sich am Montagabend. Die Polizei rückte mit mehr als zehn Streifen an. Vier Jogger konnten den mutmaßlichen Täter schließlich stellen. Zum Artikel

Ein Münchner Kleinod weniger Die katholische Kirche lässt gerade ausloten, in welchem Maße sie einen großen Teil des Pfarrgartens an der Meindlstraße bebauen könnte. SPD und Grüne im Bezirksausschuss sind entsetzt. Zum Artikel

Verblasste Tragödie mit neun Toten 1987 stürzte ein Flugzeug in Trudering ab und kollidiert beim Aufschlag mit einem Linienbus. Der kracht in eine nahe McDonald's-Filiale. Jetzt soll das Areal neu bebaut werden. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg