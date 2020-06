Betrunkener greift Fahrer von Kindernotarztwagen an

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht auf Dienstag am Sendlinger Tor den Fahrer eines Rettungswagens angegriffen. Der Besatzung eines Kindernotarztwagens war auf der Rückfahrt von einem Einsatz gegen 1 Uhr aufgefallen, dass eine Person am Sendlinger-Tor-Platz Barken zur Absicherung der Baustelle auf die Fahrbahn warf.

Der Notarzt blieb im Auto und alarmierte die Polizei, der Fahrer stieg aus und versuchte, den angetrunkenen Randalierer zu beruhigen und ihn zu dessen eigener Sicherheit an den Fahrbahnrand zu führen. Dort angekommen schlug der Mann seinem Retter eine Glasflasche auf den Kopf. Der 41-Jährige erlitt eine Platzwunde, die der im Wagen wartende Arzt sogleich versorgte.

Die inzwischen eingetroffenen Polizisten konnten derweil in der Nähe des Sendlinger-Tor-Platzes den 52-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.