In München wechseln sich künftig Cannabis- und Cannabisverbotszonen munter ab, der Stadt steht ein erneuter Bahn- und Lufthansastreik bevor und mehr.

Von Max Fluder

DER TAG IN MÜNCHEN

Wo das Kiffen in München künftig erlaubt ist Mit der Freigabe der Droge wird auch der Konsum in der Öffentlichkeit möglich - zumindest mit etwas Abstand zu Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Ein Stadtplan zeigt, wo diese Rauchzonen liegen. (SZ Plus)

Streik bei Bahn und Lufthansa: Was auf München zukommt Der 24-stündige Ausstand der Lokführer beginnt Dienstagfrüh, für die S-Bahn gilt ein Notfahrplan. Am Mittwoch streiken dann die Flugbegleiter der Lufthansa, allein in München dürften 50 000 Passagiere betroffen sein.

Signa-Pleite: Wie viele Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof bleiben München? Wie sehr hohe Mieten im Geflecht der insolventen Signa-Gruppe manchen Standort belasten, zeigt sich an der Niederlassung am Münchner Rotkreuzplatz. Um dessen Rettung wird nun hart gerungen. (SZ Plus)

Proisraelischen Demonstrierenden wird Teilnahme an Kundgebung zum Weltfrauentag erschwert Auf dem Marienplatz kommt es zu Auseinandersetzungen, als sich die Anliegen der Frauen mit politischen Botschaften vermischen. Die Veranstalter wollen daraus lernen.

Euro-Industriepark: Schießerei unter Jugendlichen im Münchner Norden - Wildwest-Szenen auf Parkplatz und in Schnellimbiss

Polizei: Mann verkleidet sich als Arzt und geht auf Diebestour im Krankenhaus

Ärzte-Streik: Ein Aufstand in weißen Kitteln

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg