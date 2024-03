Ein 23 Jahre alter Mann ist bei einem Diebeszug im Klinikum Großhadern ertappt und festgenommen worden. Weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, sitzt er nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Tat selbst hat sich bereits am vergangenen Dienstag ereignet, als der 23-Jährige am frühen Nachmittag zunächst einen Arztkittel und eine Patientenakte entwendet haben soll und dergestalt getarnt durch Flure und Zimmer stromerte.