Entspannt geht anders. Ein paar wenige Orte in der Stadt gibt es, die ausgerichtet sind auf Familien mit (kleinen) Kindern, aber eben sehr wenige. Und so hat Julia Ziegler Ende vergangenen Jahres in Giesing einen neuen geschaffen: das Café Pfefferminza. Pfefferminza ist eine Wortmischung aus Schokominza und Pfefferminz, den beiden Varianten des vierten Vornamen von Pippi Langstrumpf - "meine Kindheitsheldin", sagt die Café-Betreiberin.

Ziegler kommt aus der Gastrobranche, ist passionierte Hobbybäckerin und hat schon immer gerne mit Kindern gearbeitet. Sie hat Nachmittagsbetreuung in einer Grundschule gemacht und Nachhilfe gegeben. Von Freundinnen, die Mutter wurden, hörte die 27-Jährige, wie wenige wirklich kinderfreundliche Cafés es in München gibt.

Dann ergab sich für sie die Gelegenheit, in einer ehemaligen Konditorei in Untergiesing ihr Glück zu versuchen. Ziegler sah die Chance gekommen, all ihre Hobbys zu verbinden und damit noch eine Lücke in der Stadt zu füllen. Die riesige Küche machte die Gelegenheit perfekt, "hier kann ich Backkurse für Kinder geben", sagt sie, ideal für eine Geburtstagsparty etwa.

"Man muss sich etwas einfallen lassen, damit die Gäste auch wiederkommen", sagt sie. Und so gibt es im Pfefferminza einen Familienstammtisch mit zertifizierter Still-, Schlaf- und Beikostberaterin und eine Spielzeugtauschkiste.

Früher war hier eine Konditorei, nun betreibt Julia Ziegler hier ein Café.

Im Gastraum hat Ziegler viel selbst gemacht, die Holzstühle mintfarben gestrichen. Natürlich hängen Bilder von Pippi, Annika und Tommy an der Wand, und seit Kurzem baumeln weiße Wolken von der Decke. In der bunten Spielecke stehen eine Kinderküche und ein kleiner Tisch zum Malen, ein Spieleregal, Bücher - was es eben so braucht, um die kleinsten Gäste eine Weile beschäftigt zu halten.

Was gibt es da und was kostet es?

In erster Linie kommen die Gäste nicht ins Pfefferminza, um selbst zu backen, sondern sie lassen sich bebacken. In der Vitrine auf der Theke steht eine Auswahl hausgemachter Kuchen, immer auch vegane Zimtschnecken und ein Käsekuchen, der zum Liebling der Gäste wurde.

Der vegane Käsekuchen im Pfefferminza - inzwischen schon ein Klassiker.

Dieses Crêpe trägt den Namen Herr Nilson. So heißt auch Pippi Langstrumpfs Äffchen.

Eine Auswahl an Crêpes gibt es, herzhaft und süß, mit Zimt und Zucker, Nutella, Salty Caramel, Spinat und Feta, Tomate-Mozzarella (3,50 bis 7,90 Euro), denn die schmecken bekanntlich Jung und Alt. Und natürlich gibt es Frühstück. Von einem einfachen mit Croissant, Brötchen, Marmelade, Butter und Honig (7,90 Euro) über die "Villa Kunterbunt" mit kleinem Brotkorb, Schinken, Salami, verschiedenen Käsespezialitäten, gekochtem Ei, hausgemachter Marmelade und Butter (14,90 Euro) bis zum "Vital"-Frühstück mit Vollkornbrötchen, Rührei, Frischkäse, Butter und kleinem Bircher Müsli (13,90 Euro). Oder man bestellt "Fruchtig", das neben Croissant und Brötchen, Marmelade und Butter auch Naturjoghurt und frische Früchte der Saison beinhaltet (12,90 Euro, vegan 13,50 Euro).

Eine recht klassische Auswahl also, die aber jedem etwas bietet. Dazu natürlich allerlei Koffein, in Form von Cappuccino etwa (klein 3,50 Euro/ groß 3,70 Euro) oder Latte Macchiato (4,50 Euro). Aber auch einen Chai Latte Vanilla (4,50 Euro) gibt es. Und natürlich frischen Pfefferminztee (4,20 Euro).

"Ich war total überwältigt von der Nachfrage", sagt Julia Ziegler über die Zeit der Eröffnung. Aber die Orte für ein entspanntes Frühstück mit kleinen Kindern - sie sind eben rar gesät in dieser Stadt.

Café Pfefferminza, Soyerhofstraße 28, geöffnet Mittwoch bis Sonntag von 8 bis 18 Uhr, Telefon: 0170/9784771, hello@cafe-pfefferminza.com