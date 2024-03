Die Bahn stützt sich in ihrer Argumentation vor allem auf die Kurzfristigkeit des neuerlichen Ausstandes. Der Vorlauf von nur 22 Stunden im Güterverkehr sei "eine blanke Zumutung", sagte Bahn‑Personalvorstand Martin Seiler. Im Personenverkehr beträgt die Zeit zwischen Ankündigung und Streik etwas weniger als 30 Stunden. Zwar sieht sich die Bahn nach eigenen Angaben in der Lage, einen Notfahrplan für Dienstag aufzustellen. Die "Unplanbarkeit des Zugverkehrs", die sich aus den neuen Streiks ergebe, sei jedoch nicht hinnehmbar. "Wir halten diese Wellenstreiks für unverhältnismäßig", sagte Seiler weiter. Sie gefährdeten die Versorgung im Land. Die Bahn tue daher alles, um den Streik noch zu verhindern.

In der laufenden Tarifrunde hat der Konzern schon einmal versucht, einen Arbeitskampf der GDL juristisch zu verhindern, hatte dabei aber in zwei Instanzen keinen Erfolg. Arbeitsrechtler schätzen die Chance, dass die Bahn dieses Mal vor Gericht Erfolg haben könnte, dennoch ungleich höher ein. Demnach geht es den Richtern immer um die Verhältnismäßigkeit eines Streiks. Allein die Tatsache, dass GDL-Chef Weselsky es der Bahn mit seinen neuen "Wellenstreiks" erschweren will, überhaupt einen Notfallfahrplan zustande zu bringen, könnte bereits gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit verstoßen. Wo genau jedoch die Grenze verläuft, also wie viele Stunden zwischen Ankündigung und Streik liegen müssen, um eine Unverhältnismäßigkeit festzustellen, ist bislang gerichtlich nicht geklärt.

Die GDL stellt sich auf den Standpunkt, "die Arbeitskampfmaßnahme rechtzeitig vorher" angekündigt zu haben und die nötige Verhältnismäßigkeit somit zu wahren. Die Gewerkschaft sei sich "anders als der DB-Vorstand, ihrer Verantwortung für das Eisenbahnsystem bewusst", heißt es in einer Mitteilung. "Da der DB-Vorstand seit dem 19. Januar 2024 bis einschließlich heute kein neues Angebot unterbreitet hat, führt dies unweigerlich in den Arbeitskampf", argumentiert Weselsky.

"Nicht das ganze Land lahmlegen"

Die Deutsche Bahn sieht das freilich anders. Der neuerliche Streik der GDL sei auch deswegen grundlos, weil der Konzern mehrfach betont habe, die Verhandlungen auf Grundlage des Gesamtvorschlags der Moderatoren - inklusive 36‑Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich - zu Ende führen zu wollen. "Wer eine Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden fordert und in einem Gesamtpaket 36 Stunden bekommen könnte, der darf nicht das ganze Land lahmlegen", so Seiler.

Die GDL hatte zuvor unterstrichen, nur dann auf weitere Streiks zu verzichten, wenn die Bahn ein neues und verbessertes Angebot vorlege. Der Konzern hatte ein solches Angebot am Sonntagnachmittag verweigert. "Wir sind überzeugt, dass uns eine Einigung nur im Dialog am Verhandlungstisch gelingen wird", sagte Seiler. Es sei in dieser Phase der Verhandlungen "nicht zielführend", "in einen schriftlichen Austausch von Angeboten und Antworten überzugehen". Wie es weitergeht, entscheidet nun erst einmal das Arbeitsgericht.