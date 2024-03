Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie München Söders Genderverbot umgehen will Verwirrung auf den Schulhöfen, Unverständnis an den Universitäten, Häme aus dem Rathaus: Das Genderverbot der Staatsregierung regt in der Landeshauptstadt viele auf. Nur eine Gruppe bleibt erstaunlich gelassen. (SZ Plus)

Wenn vor Gericht alle schweigen - sogar der V-Mann-Chef der Polizei Drei Angreifer vermöbeln einen Hells-Angels-Aspiranten als Revanche für eine frühere Attacke. Der ungewöhnliche Prozess endet mit Bewährungsstrafen - und schweren Vorwürfen zwischen Ermittlern, Anwälten und Richterin. (SZ Plus)

"Die Täter sprechen verächtlich vom Schweineschlachten" Im Schnitt verloren die Opfer aus Bayern 80 000 Euro durch "Trading Scam": Wie die Masche funktioniert - und warum die Spur oft zu Betrugsfabriken in der Mekong-Region führt. (SZ Plus)

Der Mann, der mehr Schulden machen muss als alle vor ihm Christoph Frey (SPD) ist für weitere sechs Jahre als Kämmerer wiedergewählt worden. Rund neun Milliarden Euro Schulden soll die Stadt bis Ende 2027 unter seiner Verwaltung aufnehmen - eine Haushaltssperre aber lehnt er ab.

Was kommt auf das Dach des neuen Großmarkts? Der Stadtrat hält an den Plänen fest, für den maroden Obst- und Gemüse-Umschlagplatz eine gigantische Halle mit zwei Geschossen zu errichten. Auch das Dach soll genutzt werden.

Immobilie in der Residenzstraße: Abriss statt Sanierung: Welche Pläne es für das Bogner-Haus gibt

Urteil am Verwaltungsgerichtshof: Ehrenamtlicher veruntreut Geld aus Vereinskasse - und verliert seinen Job als Beamter

Vorfall in der Olympia-Eishalle: Brennender Scheinwerfer: Eishockeyspiel muss unterbrochen werden

Immobilien-Deal: Biontech-Großaktionäre kaufen "Fünf Höfe" in der Münchner Altstadt

Unfall in Bogenhausen: Bauarbeiter unter Rüttelplatte eingeklemmt und schwer verletzt

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg