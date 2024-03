Die Residenzstraße gehört zu den exklusivsten Adressen in München - von der Hausnummer 1, wo der Landesverband der Pfälzer in Bayern seine Pfälzer Weinstube betreibt, bis zur Hausnummer 27. Das einstige Palais Preysing beherbergt einen Modeladen, Arztpraxen und Büros. Dort, direkt am Max-Joseph-Platz und vis-à-vis der Oper, ist nun ein größerer Eingriff in jener Zeile von alten Bürgerhäusern geplant. So will die Holler-Stiftung als Eigentümerin des sogenannten Bogner-Hauses, das einen Modeladen dieser Firma beheimatet, abreißen und durch einen Neubau ersetzen.