In der Münchner Innenstadt steht ein spektakulärer Immobilien-Deal bevor: Die Fondsgesellschaft Union Investment will das Einkaufszentrum "Fünf Höfe" verkaufen, der Preis soll bei knapp 800 Millionen Euro liegen. Käuferin ist eine Gesellschaft der Athos-Gruppe, mit der eine der reichsten Familien Deutschlands, Thomas Strüngmann und Andreas Strüngmann samt Angehörigen, ihr Vermögen verwaltet.

Ein Sprecher der Familie Strüngmann bestätigte der SZ, dass es zu dem Deal bereits eine schriftliche Vereinbarung zwischen Union Investment und Athos gebe, die Transaktion aber voraussichtlich erst zum Jahresende abgeschlossen sein werde. Union Investment gab keinen Kommentar zu dem Thema ab. Zuerst hatten am Mittwoch die Fachmedien Immobilien-Zeitung und "React News" über den Eigentümerwechsel bei den "Fünf Höfen" berichtet. Sie nannten auch den Kaufpreis, der der SZ aus Branchenkreisen bestätigt wurde. Offizielle Angaben gibt es dazu nicht.

Die "Fünf Höfe" sind zwischen 1998 und 2003 nach Plänen des Architekturbüros Herzog/de Meuron auf einem ehemaligen Areal der Hypo-Vereinsbank entstanden und haben sich seither zu einem Anziehungspunkt in der Münchner Innenstadt entwickelt. Neben etwa 60 Geschäften und etwa einem Dutzend gastronomischer Betriebe ist dort auch die Hypo-Kunsthalle untergebracht, in den oberen Etagen befinden sich Büros und Arztpraxen.

Die Hypo-Vereinsbank hatte die "Fünf Höfe" 2003 an eine Vorgängergesellschaft der heutigen Union Investment verkauft. Dem Vernehmen nach plant Athos in den "Fünf Höfen" keine großen Veränderungen, sondern will die offenbar gut laufenden Geschäfte in dem Ensemble fortführen.

Die Zwillinge Thomas und Andreas Strüngmann waren Gründer des Pharmakonzerns Hexal und sind Großaktionäre bei Biontech. Das Magazin Forbes schätzt ihr Vermögen auf jeweils knapp zehn Milliarden Euro. Sie investieren seit Jahren auch in großem Stil in Immobilien, etwa als Geldgeber für den Luxus-Wohnungsbauer Legat Living. Ebenso arbeiten sie mit dem Grünwalder Immobilienunternehmens Rock Capital zusammen, das zahlreiche große Projekte in München und Umland, aber auch in anderen Städten unterhält. Zudem hat die Familie Strüngmann kürzlich mit Partnern eine eigene Firma für die Entwicklung neuer Immobilienprojekte gegründet.