Die Zeiten haben sich geändert, inzwischen bekommt man leichter einen Tisch im Tantris oder im Dallmayr als in einem normalen bayerischen Wirtshaus. Beispiel: der Haxengrill in der Sparkassenstraße. Jahrzehntelang war der vor allem - unter dem gut eingeführten Namen Haxnbauer, der zum Gastro-Imperium der Familie Kuffler gehörte - eine Touristenattraktion. Nicht nur wegen der knusprigen Schweinshaxn, die sich äußerst dekorativ an den Spießen drehten und von der Ledererstraße her durch die großen Wirtshausfenster gut einsehbar waren. Freilich hatte man auf der anderen Seite beim Vorübergehen schon auch mal das Gefühl, durch einen Nebel von Schweinefett zu waten, den man tagelang nicht mehr aus den Kleidern bekommen würde. Der Haxnbauer war jedenfalls nichts für zart besaitete Veganerseelen.

Weil eine saftige Pachterhöhung durch den Besitzer des Hauses, den Akademischen Gesangsverein, ebenso bevorstand wie eine Generalsanierung der Räume im Erdgeschoss, warfen die Kufflers in der Corona-Zeit das Handtuch. Dann stieg Augustiner ein, ohnehin dem Denkmalschutz verbunden, und ließ seine Bauabteilung von der Leine. Entstanden ist ein wunderschönes Wirtshaus mit klassisch dunkler Holzvertäfelung, großen und kleinen Wirtshaustischen, einem Grillraum mit Straßenverkauf und einer Bar zur Münzstraße hin. Dort sitzt man nun auf Hockern, die früher mal Bulldog-Sitze gewesen sind.

Zwei Wirte hat die Traditionsgaststätte jetzt, Werner Hochreiter vom Biergarten am Viktualienmarkt und Moritz Haake von der Burger & Lobster Bank und dem St. Ribs in der Frauenstraße. Von dort hat er wohl auch die "saftigen Schweinsripperl" mit Pommes und Barbecuesauce, 24 Stunden lang bei Niedertemperatur gegart, mitgebracht (27,50 Euro), die der Kollege Gene Tonic vor vier Monaten so hübsch beschrieben hat. Die Kernkompetenz des Lokals liegt freilich bei den Haxen. Die Schweinshaxe (22,00) kommt mit einem schön lockeren Kartoffelknödel auf den Tisch sowie ausreichend Dunkelbiersauce, die Portion ist nicht zu klein und nicht zu groß, sondern gerade richtig. Oftmals kompensieren Gasthäuser die mindere Qualität des Fleisches einfach, indem sie eine übergroße Portion davon auf den Teller setzen, so als ob das etwas helfen würde. Im Haxengrill nicht, hier ist das Fleisch von guter Qualität und die Kruste schön resch und knusprig.

Detailansicht öffnen Das Fleisch ist von guter Qualität und die Kruste schön resch und knusprig. (Foto: Florian Peljak)

Detailansicht öffnen Nach der Sanierung ist ein wunderschönes Wirtshaus mit klassisch dunkler Holzvertäfelung entstanden. So leer wie auf diesem Foto ist es allerdings selten. (Foto: Florian Peljak)

Tadellos auch die Vorspeisen, etwa die schön dunkle Pfannkuchensuppe vom Rind mit durchaus erwähnenswerter Gemüseeinlage (8,60) oder die Haxengrill-Sülze (16,90) mit Wildkräuter- und Friseesalat, Radieschen, Kren und einem Dressing mit süßem Senf. Marcelinus hätte da fast noch eine zweite Portion bestellt. Aber es gibt ja noch andere Köstlichkeiten. Etwa ein klassisches Münchner "Böfflamott vom Rind" (ja, wovon denn sonst?), sehr zartes Fleisch in einer schweren, dicken Rotweinsoße (25,50), in der man schon mal ganze Rosmarinnadeln findet. Das Apfelblaukraut war schön gehaltvoll, aber die Portion eindeutig zu gut gemeint. Einwandfrei die Röstkartoffeln, keine Spur zu fettig herausgebraten, sondern gerade richtig. Wenn nicht alles täuscht, fand sich darauf aber auch eine Art Puffreis, was allerdings nicht sehr traditionell ist. Anscheinend hat die Küche eine leichte Schwäche dafür, Duftmarken durch ungewöhnliches Beiwerk zu setzen. Bei dem auf den Punkt gegarten Lachsforellenfilet (29,00) mit Fass-Sauerkraut und traumhaft lockerem Kartoffelpüree, das eigentlich wohl eher eine Mousseline (also mit geschlagener Sahne veredelt) ist, besteht diese Beigabe aus einem großflächig ausgebrachten Meerrettichschäumchen. Dummerweise assoziiert man da bei Bächen und Seen inzwischen weniger Meerrettich als einen Chemieunfall.

Überhaupt ist nicht alles gelungen im Haxengrill. Die halbe Bauernente (36,00) war bei unserem Besuch dann doch eher trocken. Ebenso auch ein anderes Mal im "Reindl Royal" ab zwei Personen (39,90 pro Person), in dem man außerdem noch Portionen von Schweins- und Kalbshaxe sowie diverse Beilagen findet. Die Soft-Version davon ist "Das Beste von unserem Grill" (24,50), in etwa das, was beim Griechen die Poseidonplatte darstellt: von allem ein bisschen was. Kann man machen, hat aber was von Resteverwertung. So trafen Abschnitte von Haxen und Kalb etwas unmotiviert auf einen Knödel in Dunkelbiersoße.

Das sind aber Ausnahmen, und deshalb kommen inzwischen nicht nur viele Touristen, sondern auch Einheimische. Für den Abend muss man Tage im Voraus reservieren und bekommt dann doch nur einen Platz am Hochtisch im vorderen Bereich an der Schänke. Wo man dann gelegentlich hochschreckt, weil der Schankkellner jedes Mal auf die Glocke schlägt, wenn er ein neues Holzfass anzapft. Oder im Grillraum, in dem man nicht reservieren muss, und dann ebenfalls an Hochtischen sitzt. Hat beinahe was von Bahnhofrestaurant oder Fastfoodlokal. Aber man hat den Grill gut im Blick. Die Kleider riechen tags darauf übrigens immer noch wie früher.

Haxengrill im Scholastikahaus, Sparkassenstraße 6, 80331 München, Telefon 089/244146580, Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11-23 Uhr, Freitag/Samstag 11-1 Uhr.

