Wegen eines brennenden Scheinwerfers in der Olympia-Eishalle ist am Dienstagabend das Eishockeyspiel zwischen dem EHC München und den Wolfsburg Grizzlys (7:3) kurzzeitig unterbrochen worden. Die Feuerwehr räumte die betroffene Tribüne, verletzt wurde niemand. Wegen der hohen Besucherzahl von rund 5500 war vorsichtshalber ein größeres Aufgebot an Feuerwehrleuten und Rettungskräften zur Eissporthalle beordert worden.