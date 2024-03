Ein Park? Sportflächen? Oder doch eher Photovoltaik-Anlagen? Die Vollversammlung des Stadtrats hat am Mittwoch über eine mögliche Nutzung des riesigen Dachs der geplanten neuen Großmarkthalle in Sendling diskutiert - und in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen, dass die Stadtverwaltung nun in den nächsten Monaten verschiedene Varianten prüfen soll. Das erfuhr die SZ aus Teilnehmerkreisen. Es geht dabei um eine etwa acht Hektar große Fläche auf dem Großmarkt-Dach, das entspricht etwa zehn Fußballfeldern.

Das Ergebnis dieser Prüfung soll noch vor der Sommerpause Thema im Stadtrat werden. Bis dahin soll der Investor, die Büschl-Unternehmensgruppe aus Grünwald, auch eine Kalkulation für das Projekt vorlegen, inklusive Standmieten für die Händlerinnen und Händler.

Die Frage der Standmieten ist bisher ungeklärt, aber sie ist entscheidend dafür, ob das Projekt überhaupt realisierbar ist. Wenn die Mieten, die die Büschl-Gruppe aufruft, zu hoch sind, besteht die Gefahr, dass Händlerinnen und Händler abwandern oder ihre Betriebe aufgeben.

Derzeit liegen die Standmieten bei etwa zehn bis 15 Euro pro Quadratmeter, viel mehr sei wegen der niedrigen Margen im Geschäft nicht drin, heißt es aus Händlerkreisen. "Ich erwarte auch, dass die Mieten bezahlbar bleiben", sagte Linken-Stadtrat Stefan Jagel am Mittwoch. Von der Büschl-Gruppe war Anfang des Jahres zu vernehmen, dass man das schon hinbekommen werde.

Allerdings hat sich das Projekt seither grundlegend verändert. Statt einer eingeschossigen Halle, simpel und somit eher günstig zu errichten, soll nun ein zweigeschossiger Bau entstehen, den auch 40-Tonnen-Lkw oben anfahren können. Das würde statisch sehr viel aufwendiger und teurer. Genauere Angaben gibt es dazu bisher nicht.

Auch ein Dachpark, der bereits bei der öffentlichen Präsentation der eingeschossigen Halle Ende 2023 Thema war, hätte Auswirkungen auf die Statik. Ein Büschl-Vertreter soll Anfang der Woche in einer internen Besprechung mit Stadtrat und Verwaltung vorgerechnet haben, dass eine 1,20 Meter dicke Erdschicht, die es brauche, um Bäume zu pflanzen, zusätzliche Baukosten von etwa 40 Millionen Euro produzieren würde.

Dennoch beschloss der Stadtrat am Mittwoch, diese Variante mitprüfen zu lassen. Ein Kalkül dahinter: Der neue Großmarkt würde weniger Grundfläche beanspruchen als der bisherige Großmarkt. Auf den frei werdenden Flächen soll ein Wohnquartier entstehen. Dafür ebenfalls nötige Grünflächen (15 Quadratmeter pro Einwohnerin und Einwohner) könnten über den Dachpark nachgewiesen werden. Alexander Reissl (CSU) aber zweifelt nicht nur wegen der Kosten am Sinn dieses Projekts: "Wer fährt mit einem Aufzug hoch auf so einen Park, wenn es ein paar Schritte entfernt die Isarauen gibt?"

Die Fraktion CSU/Freie Wähler brachte als Alternative zum Dachpark den Vorschlag ein, auf dem Großmarktdach Sportflächen zu schaffen, etwa Fußball- oder Tennisplätze, das sei statisch deutlich weniger aufwendig. Auch diese Variante wird nun geprüft. Die Linke/Die Partei wiederum sprach sich dafür aus, auf dem Dach Photovoltaik-Anlagen zu montieren.

Münchens dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), die für das Thema Großmarkt zuständig ist, erklärte am Mittwoch: "Für die Nutzung der künftigen Dachfläche gibt es einige Ideen, aus denen wir im Stadtrat sicher die beste Lösung auswählen werden." In erster Linie brauche man aber "eine funktionierende Großmarkthalle". Das Ziel, diese bis 2030 in Sendling beziehen zu können, werde man "nach heutigem Stand wohl auch erreichen".

Eine Debatte um einen anderen Standort am Stadtrand, den Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) vor knapp zwei Jahren ins Spiel gebracht hatte und was einige Händler bevorzugen würden, gab es am Mittwoch im Stadtrat nicht. Bürgermeisterin Dietl verweist darauf, dass der Stadtrat sich 2017 auf den Standort Sendling festgelegt habe. Überdies gebe es "innerhalb der Stadtgrenzen keine geeigneten städtischen Flächen", das habe die Verwaltung in internen Besprechungen "so dargestellt".

Ähnlich argumentiert Sibylle Stöhr (Grüne): "Nach den Planungen, die uns vorliegen, sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt keinen Grund, vom Großmarkt-Standort Sendling abzuweichen."