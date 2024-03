Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Die nächste U-Bahn? Fehlanzeige Verbindungen fallen aus, Züge sind zu kurz und völlig überfüllt - im Münchner Untergrund läuft es gerade nicht rund. Die Ursachen sind vielfältig. Bekommt die MVG die Probleme bis zum Konzert-Sommer mit der Fußball-EM in den Griff?

"Sei ein Mensch!" Die Stadt startet eine Kampagne für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, zusammen mit Institutionen aus Gesellschaft und Wirtschaft. Eine der Forderungen an die Politik lautet: verbal abrüsten.

Warum Umweltschützer eine Wiese an private Investoren verkaufen Normalerweise versucht der Bund Naturschutz, freie Flächen vor Versiegelung zu schützen. Trotzdem hat er einen Acker in München an ein Immobilien-Unternehmen veräußert - ein ungewöhnliches Geschäft (SZ Plus).

Neue Zeiger für den Alten Peter In schwindelnder Höhe montiert ein Industriekletterer die restaurierten Zeiger des Alten Peter. Warum sich die Reparatur in die Länge gezogen hat.

Warum 300 städtische Wohnungen leer stehenDie Stadt spricht von einem "Sanierungsstau" bei aufgekauften Immobilien und verweist auf vorübergehende Umsiedlungen von Mietern. Es gibt aber auch Sonderfälle wie das Geisterhaus.

WEITERE NACHRICHTEN

Streit um Sep-Ruf-Haus in Solln Forderung nach Denkmalschutz belastet Familie schwer

Prozess am Landgericht München I Sohn tötet Mutter mit 23 Axtschlägen (SZ Plus)

Promenadeplatz Dieb klaut Dame unbemerkt 100 000-Euro-Armband

Kletter- und Boulderzentrum Thalkirchen Die vielleicht größte Kletteranlage Europas (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg