Ein Besuch im Hotel Bayerischer Hof kam eine 79-jährige Frau aus dem Landkreis Miesbach teuer zu stehen. Als sie das Hotel laut Polizei am vergangenen Mittwoch kurz vor Mitternacht verließ, bot ihr ein scheinbar zufällig vorbeikommender Passant an, ihr beim Einsteigen in ihr Auto behilflich zu sein.

Die Frau lehnte das zwar ab, der Mann akzeptierte das jedoch nicht und half ihr trotzdem in das Auto. Dabei gelang es ihm offenbar, von der Frau unbemerkt ein Armband zu stehlen. Das mit Diamanten besetzte Stück hat laut Polizeiangaben einen Wert von mehr als 100 000 Euro.

Die Frau bemerkte den Diebstahl erst am nächsten Tag und zeigte ihn bei der Polizei an. Die sucht jetzt nach Zeugen, die am 28. Februar um etwa 23.50 Uhr am Promenadeplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Täter wird als etwa 45 Jahre alt beschrieben, mit grau melierten Haaren und einem kurzen grauen Bart.