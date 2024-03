Die Sep Ruf Gesellschaft ist ihrem Ziel näher gerückt, ein vom gleichnamigen Architekten entworfenes Haus in Solln in die Denkmalliste aufzunehmen: Das Landesamt für Denkmalpflege hat dem Gebäude "Denkmaleigenschaft" attestiert. Andererseits zeichnet sich ab, dass die Verhinderung seines Abbruchs sowie der Neubau eines Dreispänners auf dem Grundstück am Fellererplatz für zwei verwandtschaftlich verbundene Familien ein kaum auflösbares Dilemma bedeuten würde.