Münchner Mietmarkt:Warum 300 städtische Wohnungen leer stehen

Auslöser war vor elf Jahren die Gorilla-Aktion an der Müllerstraße 6: Prominente in Affen-Masken richteten eine angeblich unrenovierbare Sozialwohnung her und blamierten damit die Stadtpolitik. Daraufhin ließ sich der Stadtrat regelmäßig über lange Leerstände in städtischen Mietwohnungen informieren. Weil die Leerstandsquote seit 2013 aber kontinuierlich gesunken ist, sollen sich künftig nicht mehr die Stadträte damit befassen müssen, sondern die Aufsichtsräte der Wohnungsgesellschaft Münchner Wohnen. Voraussetzung ist, dass der Planungsausschuss an diesem Mittwoch zustimmt.