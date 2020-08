Das Verbot gilt in der ganzen Stadt, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz von 35 erreicht wird. Was das heißt und wie die Stadt das kontrollieren will - ein Überblick.

Von Franz Kotteder

Steigt die Zahl der Corona-Infizierten weiter an, so tritt ein stadtweites, nächtliches Alkoholverbot im öffentlichen Raum in Kraft. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat am Dienstag eine dringliche Anordnung für den Fall angekündigt, dass die Sieben-Tages-Inzidenz den kritischen Wert von 35 Infizierten pro 100 000 Einwohner erreicht. Das ist in Bayern die Grenze dafür, dass weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ergriffen werden sollen. "Die Entscheidung ist uns allen nicht leichtgefallen", sagt Reiter, "es geht aber in Zeiten der Pandemie zuallererst um den Schutz der Bevölkerung und darum, noch wesentlich belastendere Maßnahmen möglichst zu vermeiden". Einmal in Kraft, soll die Anordnung erst wieder außer Vollzug gesetzt werden, wenn die Corona-Fallzahlen deutlich sinken und die Sieben-Tages-Inzidenz über einen längeren Zeitraum unter 35 liegt.

Die Anordnung hatte sich bereits am Montag nach dem runden Tisch zu den nächtlichen Feiern am Gärtnerplatz mit Vertretern der Rathausfraktionen, der Verwaltung und der Polizei angedeutet. Bis Dienstagmittag sollten die Stadtratsfraktionen Stellung nehmen, und das Meinungsbild war recht deutlich: Lediglich die Fraktion der Linken/Die Partei wollte die vorgeschlagenen Maßnahmen "zum gegenwärtigen Zeitpunkt so nicht mittragen".

Damit gilt jetzt beim Erreichen einer Sieben-Tages-Inzidenz von 35 automatisch auf allen Straßen und Plätzen der Stadt - also im gesamten öffentlichen Raum außerhalb von Privatgrundstücken - ein Alkoholkonsumverbot von 23 Uhr an. Eine Ausnahme stellen allerdings die Freischankflächen von Gaststätten dar. Bereits von 21 Uhr an darf dann kein Alkohol mehr zum Mitnehmen verkauft werden. Auf diese beiden Kernpunkte hatten sich die Parteien mit Oberbürgermeister Dieter Reiter, der Stadtverwaltung und der Polizei bereits am Montag weitgehend geeinigt. Stadtweit - und nicht nur am Gärtnerplatz, wie ursprünglich vorgeschlagen - soll dieses Verbot gelten, um zu verhindern, dass die Trinkerkarawane einfach weiterzieht zur Isar oder in den Englischen Garten. Dort gibt es ebenfalls Plätze und Stellen, an denen es häufig zu Menschenansammlungen kommt.

Der genaue Wortlaut und die genauen Bestimmungen der dringlichen Anordnung liegen allerdings noch nicht fest. Sie werden erst in den nächsten Tagen ausformuliert und dann wohl auch in eine Allgemeinverfügung gefasst. Einige Fragen lassen sich aber bereits jetzt beantworten.

Auf welcher Rechtsgrundlage werden die Verbote erlassen?

Die rechtliche Grundlage für die dringliche Anordnung des Oberbürgermeisters ist das Infektionsschutzgesetz. Das bestimmt, dass bei Gefahr im Verzug Einschränkungen und Verbote erlassen werden können. Auch Bußgelder können darin vorgesehen sein. Letztlich handelt es sich dabei um ein sogenanntes "Geschäft der laufenden Verwaltung", das vom Stadtrat eigentlich nicht mehr beschlossen werden muss. Der Oberbürgermeister handelt hier als oberster Chef der Verwaltung, in diesem Fall ist das Referat für Gesundheit und Umwelt die ausschlaggebende Behörde. Die Maßnahmen sollen aber kommende Woche dennoch im Ferienausschuss des Stadtrats behandelt werden - vor allem, um ihre demokratische Legitimation zu betonen.

Was genau ist die Sieben-Tage-Inzidenz?

Die Sieben-Tage-Inzidenz zeigt an, wie viele Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner gegeben hat. Sie soll helfen, besser einzuschätzen, wie sich das Virus ausbreitet und diese Ausbreitung regional vergleichbar machen. Nachdem im Mai viele Maßnahmen wieder gelockert wurden, etablierte der Bund den Schwellenwert 50. Das heißt: Kommt es zu mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen, sollen gewisse Freiheiten, wie zum Beispiel große Feiern in geschlossenen Räumen, wieder zurückgenommen werden können. Bayern zog nach und etablierte bereits die 35 als Signalwert, der ein Frühwarnsystem in Gang setzen soll. In der vergangenen Woche konnte man in München der Inzidenz-Zahl beim Wachsen förmlich zusehen, weil es immer mehr Neuinfektionen in der Stadt gibt. Allein über das Wochenende stieg die Zahl von 27,05 am Freitag auf 30,92 am Montag.

Wer überwacht die Einhaltung der Verbote in der Stadt?

Für die Überwachung des Verbots, Alkohol nach 21 Uhr außer Haus zu verkaufen, sind letztlich die Bezirksinspektionen zuständig, die auch sonst für die Einhaltung des Lebensmittelrechts und des Infektionsschutzgesetzes in Gaststätten zuständig sind. Die Bußgeldstelle im Kreisverwaltungsreferat zieht die Bußgelder, die bei Verstößen verhängt werden ein. Für die Durchsetzung der Verbote ist letztlich aber die Polizei zuständig. Wie das konkret aussehen wird, ist noch nicht klar. Es handele sich da um einen Prozess, der noch nicht abgeschlossen sei, heißt es bei der Polizei. Vorrangig befasse man sich mit Straftaten und der Gefahrenabwehr, die Überwachung von Anordnungen der Kommunen sei eigentlich keine vordringliche Aufgabe.

Darf man mit Alkohol nachts überhaupt noch aus dem Haus?

In den USA ist die braune Papiertüte bekanntermaßen die angemessene Verkleidung für Alkohol in Flaschen. Die für München vorgesehene Verordnung verbietet freilich nicht das Mitführen von alkoholischen Getränken generell, sondern lediglich den öffentlichen Konsum nach 23 Uhr sowie den Straßenverkauf nach 21 Uhr. Die genaue Formulierung wird dann wohl entscheidend sein, um keine Schlupflöcher offen zu lassen. Dann kann es nämlich entscheidend sein, ob eine Bierflasche schon geöffnet ist oder noch mit einem intakten Kronkorken verschlossen ist.