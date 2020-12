Blutplasma für Covid-19-Patienten weiterhin benötigt

Mittwoch, 23. Dezember, 7.19 Uhr: Bayerns Unikliniken benötigen weiterhin Blutplasma-Spenden zur Behandlung von Covid-19-Patienten. Im April hatten die Krankenhäuser erstmals um die Mithilfe von Menschen gebeten, die eine Infektion mit dem Coronavirus durchgestanden und eine Immunisierung entwickelt hatten. Antikörper aus deren Blut sollten jenen Covid-19-Kranken verabreicht werden, in deren Blut sich keine Antikörper gebildet hatten.

Einige Monate später sind Mediziner vorsichtig optimistisch, was die Wirkweise dieser Methode betrifft. An der Uniklinik Regensburg sind seit dem Frühjahr etwa 90 Menschen mit der Methode behandelt worden. Blutplasma-Spenden würden noch benötigt, teilweise mehr als während der ersten Corona-Welle, sagt Robert Offner, Leiter der Transfusionsmedizin an der Uniklinik Regensburg. "Der Bedarf ist allerdings schwankend, er hängt vom Schweregrad der aufgenommenen Covid-19-Patienten ab."

Die bayerischen Universitätskliniken helfen sich bei dringendem Plasmabedarf gegenseitig aus, wie der Oberarzt sagt. Die Transfusionsmedizin arbeite zurzeit mit etwa einem Dutzend Spendern, die regelmäßig spendeten, eng zusammen. Neue Spender, die nicht nur einmalig spenden wollten, seien weiterhin willkommen.

Weitere 500 000 FFP-2-Schutzmasken für Bayerns Lehrer

Dienstag, 22. Dezember, 19.15 Uhr: Bayern versorgt seine Lehrer im Kampf gegen das Coronavirus mit weiteren 500 000 Schutzmasken vom Standard FFP2. Das kündigte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Dienstag an. Darüber hinaus werde der Freistaat das bestehende Förderprogramm für mobile Luftreinigungsgeräte erweitern. Ob es nach den Weihnachtsferien in Bayerns Schulen mit Präsenzunterricht weitergehe, sei derzeit nicht absehbar. Aktuell sei davon auszugehen, dass zumindest für einen Teil der Schülerinnen und Schüler noch Distanzunterricht nötig sei, hieß es.

Corona-Testzentren stoßen vor Weihnachten an Kapazitätsgrenzen

Dienstag, 22. Dezember, 18.21 Uhr: Wegen großen Andrangs vor den Feiertagen stoßen mehrere Testzentren in Bayern nach Angaben der örtlichen Gesundheitsämter an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Behörden in München und Augsburg verwiesen die Einwohner deshalb für Corona-Tests an private Dienstleister und Hausärzte. In der Landeshauptstadt waren für das Testzentrum auf der Theresienwiese am Dienstag sämtliche Termine bis einschließlich 27. Dezember ausgebucht - obwohl die Kapazitäten seit Montag auf 2500 Tests pro Tag ausgeweitet wurden. Gleichzeitig wurden nach Angaben des Gesundheitsreferats in der vergangenen Woche rund 2000 reservierte Testtermine nicht genutzt. Die Behörde rief deshalb dazu auf, in diesem Fall die Termine wieder zu stornieren.

Auch im Testzentrum auf der Augsburger Messe waren schon am Montag bis zum 28. Dezember keine Termine mehr reservierbar - obwohl der Betreiber die Kapazitäten von 1200 auf 1500 Tests pro Tag erhöht hatte. Die Wartezeiten bei der Übermittlung der Testergebnisse würden dadurch aber nicht länger, sagte ein Sprecher der Stadt. Auch in ländlichen Regionen ist der Andrang bei Corona-Testzentren vor den Feiertagen groß. Eine Sprecherin des Landratsamts Haßberge in Unterfranken sagte am Dienstag, im Testzentrum in Wonfurt seien vor Weihnachten nur noch wenige freie Kapazitäten vorhanden. Im Allgäu meldeten die Testzentren in Kempten und Sonthofen mit 1118 Abstrichen am Montag einen neuen Tageshöchstwert, wie ein Sprecher des Landratsamts Oberallgäu sagte. Zuvor seien es meist nicht viel mehr als 600 pro Tag gewesen.

Markus Söder aus Quarantäne entlassen

Dienstag, 22. Dezember, 16.15 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) muss nun doch nicht in Quarantäne. "Nach Prüfung des zuständigen Gesundheitsamtes bin ich keine Kontaktperson 1", twitterte er am Nachmittag. "Aus Vorsicht bleibe ich aber trotzdem im Homeoffice." Söder hatte am Montagmorgen an einer Besprechung teilgenommen, bei der auch Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) zugegen war. Der erfuhr später davon, dass er, auch wenn er keine Symptome zeigte, positiv auf den Erreger getestet worden war. In solchen Fällen entscheidet das Gesundheitsamt, zu wem ein positiv Getesteter engeren Kontakt hatte - diese Personen müssen dann in Quarantäne. Das hängt zum Beispiel von der Größe des Raums oder der Nähe der Personen zueinander ab. Söder war am Montag in Quarantäne geschickt worden, die mindestens bis Silvester gedauert hätte. Offenbar kam das zuständige Gesundheitsamt dann später zu dem Schluss, dass dies doch nicht nötig sei.

Testpflicht für alle Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten

Dienstag, 22. Dezember, 15.09 Uhr: Wer immer über die Feiertage in einem ausländischen Corona-Risikogebiet war, muss sich bei der Rückkehr nach Bayern testen lassen. Das hat die Staatsregierung beschlossen. Von Mittwoch an werde es eine "Testpflicht für alle Urlaubs- und Familienrückkehrer aus Risikogebieten" geben, teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit. Entweder man könne bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sei. Oder man lassen einen solchen vornehmen und lege ihn innerhalb von 72 Stunden dem Gesundheitsamt vor. "Der Urlaub darf nicht zum Risiko werden", twitterte Söder.

Bisher gab es für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten nur eine Quarantäne-Pflicht. Diese bleibt bestehen. Sie müssen sich also weiter nach der Einreise in die eigene Wohnung oder eine geeignete Unterkunft begeben und sich dort für zehn Tage isolieren. Frühestens nach fünf Tagen kann die Quarantäne durch einen negativen Test beendet werden. Gesundheitsämter und Polizei sollen verstärkt kontrollieren, dass Test- und Quarantänepflicht eingehalten werden. Ausnahmeregeln bestehen nach Angaben der Staatskanzlei nur für systemkritische Tätigkeiten bestimmter Berufsgruppen etwa in den Bereichen Pflege und öffentliche Sicherheit.

Am Montag hatte der Freistaat eine Testpflicht für alle Menschen eingeführt, die zuvor in Großbritannien, Nordirland und Südafrika waren. Sie wird nun generell auf Einreisende aus Risikogebieten ausgeweitet. Auf dem europäischen Festland gibt es aktuell nur noch in Frankreich (Bretagne), Griechenland, Estland, Finnland, Norwegen und Österreich (zwei Gemeinden an der deutschen Grenze) Regionen, die nicht als Risikogebiete eingestuft sind. Hinzu kommen Regionen in Irland sowie das portugiesische Madeira, das französische Korsika, ein Großteil der griechischen Inseln, die britische Isle of Man und die Kanalinsel Guernsey sowie die dänischen Inseln Grönland und Färöer.

SPD: Unterricht auch für die aktuelle Q11 ermöglichen

Dienstag, 22. Dezember, 14.24 Uhr: Die SPD-Landtagsfraktion warnt vor einem "Not-Abitur 2022". Nach den aktuellen Regelungen habe nur die aktuelle Abschlussklasse für das Abitur 2021 einen Anspruch auf Distanzunterricht, sagte die SPD-Bildungsexpertin Simone Strohmayr. Andere Klassen könnten, müssten aber nicht digital beschult werden - für manche gebe es deswegen nur Distanzlernen, also Material zum Selbststudium. Sollte das Kultusministerium daher die digitalen Plattformen bis nach den Ferien im Januar "nicht endlich in Gang" bekomme, werde es genauso weitergehen wie bisher.

Das Ministerium handle zu kurzsichtig, beklagt die SPD. Minister Michael Piazolo (Freie Wähler) denke lediglich an den aktuellen Abschlussjahrgang, moniert Strohmayr, "aber wir müssen auch den nächsten Jahrgang im Blick behalten". Weil der Unterricht für die aktuell elfte Jahrgangsstufe - wenn überhaupt - nur zu Hause stattfinde, werde die Bildungsungerechtigkeit weiter verschärft. Wenn Lehrer den Stoff nicht digital vermitteln könnten, weil die Infrastruktur hake, seien die Schüler darauf angewiesen, dass die Eltern ihnen helfen. Dies aber könnten nicht alle Eltern leisten.

Corona-Krise treibt mehr Menschen in Hartz IV

Dienstag, 22. Dezember, 13.59 Uhr: Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger in Bayern ist in diesem Jahr stark gestiegen. Schon bis Februar wuchs die Zahl der Leistungsempfänger aufgrund der Rezession auf 265 000. Nach dem ersten Corona-Lockdown im Frühjahr sprang die Zahl dann bis Juni auf 301 000, im August lag sie bei gut 295 000 Leistungsempfängern. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Zum Vergleich: Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger in Bayern hatte im August 2019 noch bei knapp 272 000 gelegen - das waren fast 23 000 Leistungsempfänger weniger als 2020. Zahlen für den Herbst 2020 lägen der Bundesagentur für Arbeit noch nicht vor und seien mit Blick auf die Novemberhilfen und den zweiten Lockdown auch schwer einzuschätzen, sagte eine Sprecherin am Dienstag in Nürnberg.

Die größten Corona-Auswirkungen sieht die Bundesagentur jedoch bei den Arbeitslosen und Kurzarbeitern. Die Anzeigen für Kurzarbeit stiegen aktuell wieder an, sagte die Sprecherin der Regionaldirektion Bayern. Im Oktober wurde Kurzarbeit für 25 000 Mitarbeiter angezeigt, im November für 69 000. Im November waren in Bayern 270 700 Menschen arbeitslos, 71 500 mehr als im Vorjahr.

49 Bewohner und 15 Mitarbeiter eines Pflegeheims infiziert

Dienstag, 22. Dezember, 10.43 Uhr: In einem Würzburger Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt haben sich etwa ein Viertel der Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Betroffen seien mindestens 49 der gut 200 Frauen und Männer, sagte Einrichtungsleiter Robert Keppner. Auch mindestens 15 der gut 185 Mitarbeiter seien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Eine 85-Jährige starb mit oder an dem Virus.

Das Hans-Sponsel-Haus hat einen Neubau und einen Altbau. Betroffen sind Keppner zufolge nur die Menschen im Altbau. Im Frühjahr hingegen hatte es viele Infizierte im Neubau gegeben. Wie das Virus in das Haus gelangte, ist noch unklar. Derzeit gelte ein Besuchsverbot, infizierte Bewohner seien isoliert worden. Würzburg war im Frühjahr einer der ersten Corona-Hotspots in Bayern. Ausgerechnet in Altenheimen grassierte das neue Virus. Dutzende Menschen jenseits der 80 starben, unter anderem in der Senioreneinrichtung St. Nikolaus in Trägerschaft der Bürgerspitalstiftung.

Testpflicht für Einreisende aus Großbritannien, Nordirland und Südafrika

Montag, 21. Dezember, 19.09 Uhr: Wer aus Großbritannien, Nordirland oder Südafrika nach Bayern einreist, muss sich künftig auf das Coronavirus testen lassen. Das hat das Gesundheitsministerium am Montagabend bekannt gegeben. Die Testpflicht betrifft alle, die sich in den vergangenen zehn Tagen vor der Einreise in den betroffenen Ländern aufgehalten haben - oder bereits eingereist sind. Sie müssen den Test bei der Einreise und nach der Ankunft am Zielort nachweisen. Wer das nicht kann, muss sich binnen 48 Stunden testen lassen.

Grund für die neue Verordnung ist die mutierte Variante des Coronavirus, die in den betroffenen drei Ländern zuletzt gehäuft auftrat und sich offenbar schneller ausbreitet als die bekannte. Die Staatsregierung verschärft damit die geltenden Einreiseregeln für diese drei Herkunftsländer. Wer aus anderen Risikogebieten kommt, muss sich nicht testen lassen, sondern in der Regel nur in eine zehntägige häusliche Quarantäne begeben. Nach frühestens fünf Tagen kann man die Quarantäne mit einem negativen Test vorzeitig beenden.

Realschulen und Gymnasien: Weniger Klausuren möglich

Montag, 21. Dezember, 16.43 Uhr: Wegen der noch immer nicht absehbaren Folgen der Corona-Krise für das laufende Schuljahr kann an Bayerns Realschulen und Gymnasien die Zahl der Prüfungen reduziert werden. "Mir ist vor allem sehr wichtig, dass wir eine Ballung von Leistungsnachweisen verhindern. Deswegen schaffen wir faire und flexible Regelungen zur Reduzierung von Leistungsnachweisen", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Es dürfe nicht sein, dass die Schüler wegen längerer Phasen von Wechsel- oder Distanzunterricht unter Druck geraten.

Konkret sieht die Neuregelung für Gymnasien und Realschulen vor, dass die Lehrer an den Schulen für sich entscheiden können, ob und wie sie die vorgeschriebene Zahl an sogenannten großen Leistungsnachweisen senken. "Die konkrete Entscheidung trifft das Lehrkräfteteam unter genauer Abwägung der Situation in der einzelnen Klasse", teilte das Ministerium mit. Bei den Leistungsnachweisen könne die Ausgangslage auch an einer Schule von Klasse zu Klasse sehr unterschiedlich sein.

Staatskanzlei-Chef Herrmann infiziert, Markus Söder in Quarantäne

Montag, 21. Dezember, 14.39 Uhr: Weil sich Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) mit dem Coronavirus infiziert hat, muss nun auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in häusliche Quarantäne. Herrmann, Corona-Koordinator der Staatsregierung, machte seinen positiven Corona-Test am frühen Montagnachmittag via Twitter publik. Dort schrieb er: "Es geht mir den Umständen entsprechend gut." Nur wenige Minuten später twitterte dann Söder, dass er sich "als Kontaktperson 1" nun ebenfalls in Quarantäne begeben werde. Seine Amtsgeschäfte werde er digital weiterführen, teilte der Ministerpräsident mit.

Nach Angaben der Staatskanzlei hatten beide am Morgen gemeinsam an einer Besprechung teilgenommen. Kurz danach sei Herrmann, der bisher keine Krankheitssymptome gezeigt habe, über sein positives Testergebnis unterrichtet worden, sagte eine Sprecherin. Der Staatskanzlei-Chef habe daraufhin Söder informiert. Selbst wenn sich der Regierungschef bei der Besprechung angesteckt haben sollte, habe keine Gefahr bestanden, dass er - etwa bei seinem Besuch des Münchner Corona-Impfzentrums am Vormittag - weitere Personen infiziere, sagte die Sprecherin. Denn Söder sei noch am Montagmorgen, vor der Besprechung, getestet worden, das Ergebnis sei negativ gewesen. Er gehe nun mindestens zehn Tage in Quarantäne. Wo und wie er sie verbringe, auch über die Weihnachstage, sei noch unklar.

Bayern schrumpft - auch wegen der Corona-Pandemie

Montag, 21. Dezember, 14.02 Uhr: Bayerns Bevölkerung schrumpft wegen der Corona-Pandemie: Die Zahl der Sterbefälle ist im zu Ende gehenden Jahr 2020 spürbar nach oben gegangen. Das geht aus dem Statistischen Jahrbuch des Landesamts für Statistik hervor, das Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Fürth vorstellte. Deutliche Anstiege gebe es vor allem in den besonders von der Pandemie betroffenen Landkreisen. Von März bis Mai 2020 seien in den Landkreisen Rosenheim, Traunstein, Wunsiedel, Tirschenreuth und Neustadt an der Waldnaab im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 30 Prozent mehr Menschen gestorben. Die zweite, stärkere Corona-Welle seit Oktober ist dabei noch gar nicht berücksichtigt, weil die statistischen Daten hierfür noch nicht ausgewertet sind.

Insgesamt ging die Zahl der Einwohner in Bayern im Jahr 2020 erstmals seit Jahren zurück. "Zum Ende des ersten Halbjahres 2020 hatte der Freistaat 13 123 566 Einwohner und somit 1171 Personen weniger als zu Jahresbeginn", sagte Herrmann. Grund hierfür seien auch geringere Einwanderungszahlen, sowohl aus anderen deutschen Bundesländern als auch aus dem Ausland.

Nachts Zigaretten holen ist Verstoß gegen Ausgangssperre

Montag, 21. Dezember, 13.25 Uhr: Der nächtliche Gang zum Zigarettenautomaten könnte einen Mann und eine Frau aus dem oberpfälzischen Amberg ein Bußgeld von bis zu 500 Euro kosten. Am Wochenende trafen Polizeibeamte das Pärchen nach 21 Uhr auf der Straße an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach eigenen Angaben wollten sie Zigaretten holen. Dies sei aber kein triftiger Grund, abends seine Wohnung zu verlassen, hieß es. Die beiden haben somit gegen die Ausgangssperre verstoßen.

Durch Zufall kam die Amberger Polizei am Samstag außerdem einem Mann auf die Spur, der gegen die aktuellen Kontaktbeschränkungen verstieß. Ein Beamter rief bei dem 42-Jährigen an, um mit ihm einen Termin für eine polizeiliche Vernehmung zu vereinbaren. Dabei hörte der Polizist im Hintergrund mehrere Menschen, die offenbar in Feierlaune waren.

Eine Streife schaute bei dem Mann vorbei und traf ihn in seiner Wohnung mit drei Freunden an, die alle verschiedenen Hausständen angehören. Zurzeit dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Auf die vier Feiernden kommen nun Bußgeldbescheide über jeweils bis zu 250 Euro zu.

Ministerpräsident Söder wehrt sich gegen Impfskeptiker

Montag, 21. Dezember, 12.48 Uhr: Angesichts des bevorstehenden Beginns der Corona-Schutzimpfungen kämpft Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dafür, dass möglichst viele Menschen diese auch wahrnehmen. "Die Impfskepsis ist wirklich schwierig", sagte er am Montag beim Besuch des Münchner Impfzentrums, das bereite ihm große Sorgen. "Impfen ist die beste Sicherheit, die es gibt." Ihm sei es "unverständlich, wie man sich dagegen wehren kann". Schon in der vergangenen Woche hatte Söder im Landtag geklagt, die vielen Falschbehauptungen über das Impfen brächten ihn "zum Verzweifeln". Er selber werde sich "unter notarieller Aufsicht" immunisieren lassen, kündigte er an - "um zu zeigen, dass das wirklich ein Impfstoff ist". Denn in sozialen Netzwerken finde sich diesbezüglich allerlei Anderslautendes. "Ich bitte jetzt noch mal, beim Impfen nicht mit allen möglichen Verschwörungstheorien zu kommen."

In Bayern soll nach den Weihnachtsfeiertagen mit den Impfungen begonnen werden - in derzeit 99 lokalen Zentren und mit mobilen Teams, die etwa in Altenheime kommen werden. Der Freistaat rechnet damit, jeden Tag etwa 33 000 Menschen eine Spritze verabreichen zu können - allerdings hängt das davon ab, wie viele Dosen Bayern zugeteilt bekommt, was wiederum vor allem eine Frage der Produktionskapazitäten ist. Eine Impfpflicht werde es nicht geben, betonte Söder erneut, "das bleibt auch so".

50 Passagiere aus Großbritannien übernachten auf Flughafen München

Montag, 21. Dezember, 11.51 Uhr: Etwa 50 Passagiere aus Großbritannien haben nach Angaben der Bundespolizei die Nacht zum Montag im Transitbereich des Münchner Flughafens verbracht. Grund dafür waren die seit diesem Montag geltenden Landeverbote für aus Großbritannien kommende Flugzeuge wegen einer besonders ansteckenden Variante des Coronavirus, die dort aufgetreten ist. Wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte, mussten die betroffenen Passagiere ihr Testergebnis abwarten, bevor sie nach Deutschland einreisen durften. "Ein Großteil" der 50 Fluggäste habe aber bis zum Montagvormittag das Ergebnis erhalten und den Transitbereich verlassen können, betonte der Sprecher.

Inzidenzwerte von Hof und Coburg steigen rasant

Montag, 21. Dezember, 7.35 Uhr: Die beiden oberfränkischen Städte Hof und Coburg entwickeln sich zunehmend zu Bayerns schlimmsten Corona-Hotspots. In Hof stieg der Inzidenzwert auf 410,3, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen meldete. Am Vortag lag er noch bei 319,6. Für Coburg errechnete das RKI einen Inzidenzwert von 392, gut 70 Punkte mehr als am Sonntag. Dieser Wert beziffert die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen neu aufgetretenen Corona-Infektionen, umgerechnet auf 100 000 Einwohner.

Coburg hat die örtlichen Corona-Regeln bereits verschärft. Dort darf man seit Freitag nicht mehr mit jemand anderem zusammen im Freien Sport treiben oder spazieren gehen (es sei denn, man lebt zusammen in einer Wohnung). Behördengänge sind kein Ausnahmegrund mehr, die Ausgangsbeschränkung zu brechen. Zudem dürfen sich Menschen von außerhalb nur noch mit "triftigen Gründen" in Coburg aufhalten. Auch Hof hat Ende der vergangenen Woche bereits die Ausgangsbeschränkung im Stadtgebiet verschärft.

Den höchsten Inzidenzwert in Bayern weist nach wie vor der Landkreis Regen mit 547,7 auf, es folgen Hof und Coburg. Auch die drei größten bayerischen Städte bleiben Corona-Problemzonen - insbesondere Nürnberg. Dort lag der Inzidenzwert laut RKI am Montagmorgen bei 389,5. Für München errechnete es einen Wert von 294,4, für Augsburg von 251,2. In diesen drei Großstädten lag die Sieben-Tage-Inzidenz somit in etwa auf dem Niveau des Vortags. Auch der landesweite Inzidenzwert von Bayern blieb mit 216,8 in etwa gleich hoch.

Ergebnis des Mebis-Tests noch vor Weihnachten

Sonntag, 20. Dezember, 16.45 Uhr: Am Wochenende sind umfangreiche Tests mit der digitalen Lernplattform des Schulnetzwerks Mebis durchgeführt worden. Das Ergebnis erwartet das Kultusministerium Dienstag oder Mittwoch. Externe IT-Firmen hatten das System "umfassend" durchleuchtet, um den Fehler zu finden, der in den vergangenen Tagen immer wieder zu Problemen geführt hatte. Mitunter konnten Schüler und Lehrer länger nicht mit der Lernplattform arbeiten, weil sich zu viele gleichzeitig angemeldet hatten. Von einem Serverproblem gehe man aber nicht aus, sagte ein Ministeriumssprecher. Zuletzt war von einem Caching-Fehler die Rede. Finale Antworten erhofft sich das Haus von Kultusminister Michael Piazolo (FW) vom Belastungstest am Wochenende. Der Test sei der erste Schritt zu weiteren Maßnahmen, um die Erreichbarkeit der Plattform für den ab 11. Januar zu erwartenden Distanz- oder Wechselunterricht zu verbessern. Es ist davon auszugehen, dass dann die meisten der 1,7 Millionen Schüler in Bayern im Wechsel- oder Distanzunterricht lernen.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte ein Ultimatum gestellt, nach den Ferien müsse der Distanzunterricht funktionieren. Auch den Lehrern geht die Geduld aus: Der Bayerische Philologenverband (BPV) forderte am Sonntag, dass die "technischen Voraussetzungen gegeben sein müssen, um Wechsel- und Distanzunterricht störungsfrei durchzuführen". Die Lehrer seien vorbereitet gewesen, hätten sich weitergebildet und auf eigene Kosten Geräte angeschafft, sagte BPV-Chef Michael Schwägerl. Nun müssten Technik und Gesundheitsschutz funktionieren. Schwägerl forderte "ausreichend FFP2-Masken, Luftreinigungsgeräte und eine Teststrategie".

Seniorenheim-Taskforce umfasst 200 Mitarbeiter

Sonntag, 20. Dezember, 14.15 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat seine Pläne für eine "Spezialeinheit" zur Corona-Bekämpfung in Seniorenheimen konkretisiert. Von diesem Montag an solle die Taskforce die Bewohnerinnen und Bewohner in den rund 1500 stationären Alten- und Pflegeheimen und etwa 800 Behinderteneinrichtungen besser vor Ansteckungen schützen, sagte Söder der Bild am Sonntag. Demnach soll die Einheit aus mehr als 200 Mitarbeitern bestehen, die aus den Landesämtern für Pflege und Gesundheit sowie den Heimaufsichten vor Ort stammen. Sie sollen die Einrichtungen in der Vorbeugung unterstützen und beraten, wenn Bewohner erkrankt sind und die Umsetzung der Maßnahmen kontrollieren. Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU) sagte, die flexible Einheit werde bei einem ersten positiven Corona-Fall aktiviert, um in der jeweiligen Einrichtung ein größeres Ausbruchsgeschehen zu verhindern.