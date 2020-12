Wie hier am Flughafen, auf der Theresienwiese oder in Clubs: Die Orte, an denen man sich mittlerweile auf Corona testen lassen kann, sind sehr unterschiedlich.

Von Ekaterina Kel

Bis Weihnachten bleibt nicht mehr viel Zeit. Für viele stellt sich die Frage: Wie lässt sich in diesen unsicheren Corona-Zeiten mit etwas mehr Sicherheit feiern? Eine Möglichkeit ist es, sich vor der Zusammenkunft mit Familie und Freunden auf das Coronavirus testen zu lassen. Das wissen auch viele Unternehmer, weshalb seit einigen Wochen immer mehr Testzentren in München entstehen.

Welche Tests es gibt und was sie kosten

Es gibt drei Arten der Testung: Ein PCR-Test, ein Antigen-Schnelltest und ein Antikörpertest. Der PCR hat den Vorteil, sehr zuverlässig zu sein. Außerdem ist er für alle mit einem Wohnsitz in Bayern kostenlos, ob mit oder ohne Symptome. Der große Nachteil: Das Ergebnis kann relativ lange auf sich warten lassen, denn die Probe muss ins Labor und dort arbeitet das Personal schon seit längerer Zeit an der Belastungsgrenze. Die große Unsicherheit ist also: Bekommt man noch schnell genug einen Termin, damit das Testergebnis noch pünktlich vor Heiligabend ankommt?

Ein anderer Weg könnte der Antigen-Schnelltest sein. Auch er weist, so wie der PCR-Test, das Virus im Körper nach. Jedoch hat er einen anderen Nachteil: Er ist weniger zuverlässig, als der langsame PCR-Test, es besteht ein Restrisiko, mit einem negativen Ergebnis trotzdem positiv zu sein. Schlägt der Test positiv auf, muss man sich aber auch hier sofort in Isolation begeben, ein PCR-Test muss das Ergebnis dann aber noch bestätigen. Für ein sicheres Fest empfehlen die Experten diesen Test zwar nicht unbedingt - es sei denn, man testet sich täglich während der Feiertage, um wirklich sicherzugehen. Ein Gefühl von Sicherheit bietet er wohl trotzdem, weshalb die Termine auch schnell mal ausgebucht sind. Dieser Test ist nicht kostenlos, die Preise variieren zwischen 25 und 45 Euro.

Wer schon am Coronavirus erkrankt war und wieder gesund ist, kann sich außerdem einem Antikörpertest unterziehen, um herauszufinden, ob der Körper noch Antikörper hat, die gegen das Virus kämpfen können. Sind Antikörper auf das Coronavirus vorhanden, gibt es trotzdem keine hundertprozentige Garantie, dass man immun ist.

Mediziner erinnern daran, dass es unabhängig vom Ergebnis weiter darum geht, vorsichtig zu sein. Also gilt weiterhin: Maske tragen, Hände waschen, Abstand halten. Doch wo kann man sich testen lassen? Hier eine Übersicht:

Teststation auf der Theresienwiese

Die zentrale Anlaufstelle für Menschen, die sich in München auf das Coronavirus testen lassen möchten, ist die Theresienwiese. Dort betreibt die Stadt in Kooperation mit dem privaten Dienstleister Aicher Ambulanz ein Testzentrum. Es gibt dort nur den PCR-Test, getestet wird für alle mit Wohnsitz in München kostenlos und grundsätzlich nur mit Termin, den man über die Website www.corona-testung.de vereinbaren muss. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu langen Wartezeiten, die Stadt hat die Kapazitäten immer weiter ausgebaut. Mittlerweile können täglich bis zu 1500 Tests gemacht werden.

Deutsches Museum

Auf der Museumsinsel im kleinen Innenhof des Deutschen Museums nahe der Ludwigsbrücke kann man sich ebenfalls einem PCR-Test unterziehen. Auch ein Antikörpertest wird dort angeboten. Terminvereinbarung geht über www.corona-teststelle.de.

Verkehrszentrum des Deutschen Museums

Vom selben Anbieter wie am Deutschen Museum kann man sich auch auf der Schwanthalerhöhe (Am Bavariapark 5) testen lassen. Terminvereinbarung und Öffnungszeiten siehe Teststelle Deutsches Museum.

Club Pacha

Statt zu feiern, kann man sich im Club Pacha nun auf das Coronavirus testen lassen (Maximiliansplatz 5). Allerdings nur in der schnellen Variante, mit dem Antigen-Schnelltest, der innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis verspricht. Über www.schnelltest-zentrum.de ist eine Anmeldung vorher zwingend erforderlich. Der Preis beträgt pro Test 39 Euro. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Sonntag, 9 bis 18 Uhr.

Club Neuraum

In der Nähe des Bahnhofs und des Busbahnhofs an der Hackerbrücke kann man sich in einem weiteren Club testen lassen. Im Club Neuraum (Arnulfstraße 17) kann man zwischen allen Möglichkeiten wählen: Ob Antigen-Schnelltest (40 Euro), PCR-Test, Antikörpertest (55 Euro) oder alle drei zusammen, unter sirfy.de/corona_test_muenchen lassen sich Termine buchen. Auch sogenannte Lastminute-Termine für denselben Tag gibt es auf der Website in der Regel. Der Münchner Hausarzt Ahmad Sirfy betreibt die Station, den Antikörpertest mit Blutabnahme führt er nur in seiner Praxis in Nymphenburg durch, den Rest in der Teststation im Club. Öffnungszeiten sind auf der Homepage nicht angegeben, bei der Online-Terminbuchung allerdings sind die Zeiten, zu denen ein Test noch möglich ist, sichtbar.

Wirtshaus "Altes Hackerhaus"

Statt essen zu gehen, kann man sich im Alten Hackerhaus (Sendlinger Straße 14) jetzt auf das Coronavirus testen lassen. Der Antigen-Schnelltest kostet dort 45 Euro, dafür kann man normalerweise laut Webseite auch ohne Termin vorbeikommen. Um Wartezeiten zu vermeiden, kann man aber auch einen Termin über www.schnelltest.bayern vereinbaren. Außerdem ist eine Testung vom 18. bis zum 24. Dezember nur mit Termin möglich. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag, 8 bis 19 Uhr und Samstag 10 bis 18 Uhr. Das Geld soll man passend in bar mitbringen.

"Mein Corona Schnelltest" an der Lindwurmstraße

Auf die Initiative eines Kölner Arztes und eines Praxisdienstleisters geht dieses Testzentrum zurück. Es ist in der Lindwurmstraße 88 zu finden. Montag bis Samstag kann man dort von 8 bis 19 Uhr einen Test über muenchen.meincoronaschnelltest.de vereinbaren. Die Kosten belaufen sich auf 38,50 Euro, man muss allerdings online bei der Anmeldung vorab bezahlen. Ein Ergebnis erhält man dort in 15 bis 30 Minuten.

Luitpold-Block

Der Allgemeinmediziner Markus Frühwein hat gleich zwei Stationen aufgebaut. Im Luitpold-Block (Zugang über die Jungfernturmstraße/Ecke Salvatorplatz) kann man einen PCR-Test mit und ohne Symptome oder einen Antigen-Schnelltest (etwa 39 Euro) machen lassen, in der Praxis (Brienner Straße 11) bietet er Antikörpertests (60-70 Euro) an.

Isarforum

Die zweite Teststation hat der Arzt im Isarforum an der Ludwigsbrücke eröffnet. Dort kann man nur einen PCR-Test ohne Symptome oder einen Antigen-Schnelltest machen lassen. Bei der Online-Terminbuchung über www.drfruehwein.de kann man aus dem gesamten Angebot wählen, dort erscheinen auch die möglichen Zeitfenster.

Corona Teststelle am Olympiapark

Auch der Zahnarzt Gerald Heigis ist in das Geschäft mit den Coronatests eingestiegen: In seiner Praxis im Olympiapark (Connollystraße 4) bietet er Antigen-Schnelltests, PCR-Tests und Antikörpertests an. Unter www.corona-teststelle-muenchen.de lassen sich Termine buchen. Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag, 8.30 bis 16 Uhr und Freitag, 8.30 bis 13 Uhr. Für den Antigen-Schnelltest verlangt er 25 Euro.

Am Odeonsplatz

An der Residenzstraße 1 hat ein Betreiber mit dem Namen 21dx ein Testzentrum eröffnet. Unter www.21dx.de/corona-test-muenchen-pcr-antigen.html gibt es mehr Informationen. Man kann sowohl einen PCR- als auch einen Antigen-Schnelltest (32 Euro) machen lassen. Online anmelden kann man sich allerdings nur für Letzteres und nur nach vorheriger Registrierung auf der Seite.

Mehr als 100 niedergelassene Ärzte

Viele Hausärzte bieten ebenfall verschiedene Testmöglichkeiten an. Unter www.kvb.de kann man mit Eingabe der Postleitzahl und einem Häkchen unter "Arzt für Coronavirus Test" nach einem niedergelassenen Arzt in seiner der Nähe suchen. Anforderungen und Kosten müssen mit der jeweiligen Praxis besprochen werden.

Wo gibt es weitere Informationen?

Unter 089/233-96300 hat das RGU eine Hotline eingerichtet, die von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr Fragen zum Coronavirus beantwortet. Auf www.muenchen.de/corona hat die Stadt zahlreiche weitere Informationen gesammelt. Die "Corona-Hotline" der Staatsregierung unter 089-122220 ist täglich von 8 bis 18 Uhr erreichbar und für Fragen zu gesundheitlichen Themen und auch zu den Corona-Regelungen zuständig.